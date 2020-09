Od kiedy powstała Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, wizerunek Śląska szybko się zmienia. Z dawnego lidera przemysłu region staje się liderem zielonej transformacji. „Od momentu powstania metropolii bardzo dużo zaczęło się dziać właśnie w kategorii niskoemisyjnego transportu” – zauważa Kazimierz Karolczak. „Największym priorytetem jest kolej metropolitalna i jest to wyzwanie warte kilkanaście miliardów złotych.” – dodaje. Dobrze zaprojektowana i sprawna komunikacja publiczna może „być prawdziwą alternatywą” wobec ruchu samochodowego.

Kolejnym istotnym problemem z jakim musi się mierzyć Śląsk jest kryzys w górnictwie. „Dzisiaj w kopalniach jest pogotowie strajkowe ponieważ górnicy zastanawiają się jaka będzie ich przyszłość. Żądają gwarancji miejsc pracy,” – powiedział Karolczak. Jednym z elementów transformacji przemysłu wydobywczego będzie stworzenie takich projektów, które pozwolą ludziom pracować na innych, ale równie dobrze płatnych stanowiskach. „Chcemy współpracować z rządem, chcemy być pomocni do tego, by wdrażać nowe narzędzia transformacji, by po prostu się ona udała. Jesteśmy przekonani, że transformacja jest konieczna, ale na godnych warunkach.” – wyjaśnia.