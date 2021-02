Przeprowadzone przez firmę konsultingową L.E.K. badanie pokazuje jednak, jak silne było to oddziaływanie. Tylko jeden środek komunikacji stracił niewiele w porównaniu do 2019 roku – to osobiste środki transportu.

Pandemia uderzyła najmocniej w transport lotniczy, wypożyczalnie aut oraz transport na życzenie (czyli firmy typu Uber). Stosunkowo najmniej straciły środki transportu publicznego. Szczegółowe dane nt. popytu na poszczególne środki komunikacji znajdują się na powyższym wykresie.