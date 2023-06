Integracja spółek z sektora TSL w celu zwiększania rentowności i budowania przewagi konkurencyjnej. Taki cel ma spółka, a jak chce go osiągnąć?

Robimy to od dawna. Dotychczas jednak proces był bardziej intuicyjny. Teraz będzie dużo bardziej przejrzysty i zrozumiały dla potencjalnych partnerów. Nasze doświadczenia pozwoliły nam bowiem na opracowanie modeli współpracy, na których chcemy się oprzeć we wzajemnych relacjach. Chcemy o nich oficjalnie zakomunikować spółkom na rynku.

Czy można zapytać o szczegóły tej strategii?

Nie chciałbym jeszcze za wiele ujawniać, zanim oferta nie trafi na rynek. Na razie mogą powiedzieć, że przewidujemy dwa modele współpracy. W pierwszym, spółka, która się do nas zgłosi, staje się częścią Omida Group, a my zostajemy jej większościowym udziałowcem. Tym samym zaczyna działalność pod naszą marką. W drugim pozostaje i rozwija się dalej na rynku pod swoim brandem, identyfikując się z grupą, a decyzja o ewentualnej rezygnacji z własnej marki zostaje odłożona na później. Ten model kierujemy do spółek, które będą stanowiły uzupełnienie naszego portfolio, czyli działają np. w logistyce kontraktowej czy magazynowej, w której intensywnie się rozwijamy.

Kto zatem może nawiązać z państwem współpracę?

W zasadzie każda firma. Warunkiem jest generowanie obrotów na poziomie przynajmniej 5 mln zł i nie więcej niż 100 mln zł rocznie. Jeśli chodzi o spółki, które mogłyby się stać dla nas partnerem biznesowym gwarantującym uzupełnienie i rozwój naszego portfolio, to tu mówimy o firmach generujących przychody na poziomie ok. 100 mln zł.

Czy są jeszcze jakieś warunki do spełnienia przez spółki, które chciałyby dołączyć do Integratora Logistycznego Omida Group?

Myślę, że kluczowa jest chęć dynamicznego rozwoju. My nie przejmujemy spółek tylko dla ich klientów. Naszym celem jest budowanie skali działania na rynku transportowym. Dlatego stawiamy na współpracę z właścicielami i zarządami spółek w celu zwiększania obrotów oraz zysków. Muszą być gotowi do osiągania ponadprzeciętnych wzrostów. Innymi słowy chcemy uwolnić potencjał naszych ewentualnych partnerów dzięki synergii oraz możliwościom kapitałowym grupy. A ponieważ już kilka razy zrealizowaliśmy takie projekty z pełnym sukcesem, to zamierzamy teraz znacznie zwiększyć skalę i wykorzystać wcześniejsze pozytywne doświadczenia i referencje.

Jak długi może być proces integracji?

Wiele zależy od spółki, która się do nas zgłosi. Od jej kondycji finansowej, tego, ile spraw wymaga wyprostowania, zanim dojdzie do finalizacji transakcji. Im więcej dostaniemy autentycznych danych na jej temat przed zawarciem współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przeprowadzić jej audyt i podjąć decyzję, na jakich warunkach integracja jest możliwa. Może być więc tak, że proces przygotowań koniecznych do podpisania umowy potrwa trzy miesiące, ale i tak, że zajmie co najmniej rok.

Jakie korzyści ze współpracy z Omida Group będzie miała spółka, która się na nią zdecyduje?

Należy zacząć od tego, że spółka, choć dołącza do dużej grupy, to zachowuje szeroką autonomię. I to jest kluczowa różnica w stosunku do większości podobnych inicjatyw związanych z fuzjami i pełną integracją mniejszych firm z większymi podmiotami.

Możliwość działania w dużej grupie zapewnia szybko rozwijającym się spółkom dostęp do szerokich zasobów osobowych i finansowych, umożliwiając tym samym osiąganie ponadprzeciętnych wzrostów. Struktura holdingu zapewnia wsparcie administracyjne i transfer know-how dla każdej jednostki w grupie. Zapewniamy obsługę back office, prawną i marketingową. Dzięki temu firma może się skupić na swoim podstawowym biznesie i go rozwijać. Przynależność do Omida Group przekłada się też pozytywnie na wiarygodność firmy na rynku.

Firma zyskuje bezpieczeństwo finansowe oraz ustrukturyzowaną formę współpracy uwzględniającą zmniejszenie ryzyk związanych z obsługą operacyjną. Podmiot, który dołączy do Omida Group, będzie miał większe możliwości inwestowania w rozwój w zamian za przynależność i udział w wypracowanych zyskach na dalszym etapie.

Wreszcie jesteśmy gwarantem szybszego wzrostu. Naszym celem jest rośnięcie w siłę przy wykorzystaniu technik i metod, jakie wypracowaliśmy przez 13 lat funkcjonowania na rynku. A przypomnę, z trzyosobowej spółki staliśmy się firmą zatrudniającą 850 osób.

Jaki jest cel opracowania nowej strategii dla Omida Group?

Omida Group stanie się w oczach potencjalnych partnerów wehikułem umożliwiającym szybszy wzrost biznesowy. W oczach klientów dzięki transparentnym komunikatom oraz jasno przedstawionej strukturze stanie się bardziej wiarygodna i tym samym bardziej atrakcyjna wśród najbardziej rozpoznawalnych marek z sektora TSL. Spółki z portfela Omida Group już dziś funkcjonują w wielu segmentach branży TSL, a dzięki temu projektowi nasza oferta stanie się jeszcze bardziej komplementarna.

A co chce spółka osiągnąć dzięki integrowaniu rynku TSL?

W ciągu najbliższych trzech lat chcemy podwoić nasze przychody. Za ostatni rok wyniosły one 1,5 mld zł. Zakładamy, że 10 proc. nowych obrotów uda nam się wypracować dzięki nawiązaniu współpracy z nowymi podmiotami.







