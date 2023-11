SCT ma zostać uruchomiona w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu. Do tej pory tylko krakowska Rada Miasta uchwaliła odpowiednie przepisy, w grudniu ma to zrobić Warszawa. Wrocław nie zdąży przed wiosennymi wyborami samorządowymi. Katowice jako jedyne miasto z przekroczonymi emisjami nie planuje na razie wprowadzenia strefy czystego transportu.

SCT to obszar, do którego mogą wjechać tylko pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin lub wyprodukowane po określonym terminie. W lipcu 2024 r. mają zostać wprowadzone SCT w Krakowie i Warszawie. Wrocław strefę chce wdrożyć w 2025 r. Różny jest też planowany zasięg strefy – w Krakowie ma ona objąć całe miasto, we Wrocławiu będzie to prawdopodobnie tylko 6 proc. jego powierzchni. Warszawa w listopadzie ogłosiła, że po konsultacjach społecznych planowany obszar SCT będzie dwukrotnie większy, niż początkowo zakładano i obejmie całe Śródmieście, Żoliborz i Pragę-Północ , a także m.in. większość Ochoty, Pragi-Południe czy Mokotowa. Reklama Treść całego tekstu można przeczytać w środowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz w eDGP.

