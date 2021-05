Adamczyk był jednym z uczestników panelu na rozpoczętym w środę Kongresie 590. Spotkanie poświęcone było trasie Via Carpatia i jej znaczeniu dla rozwoju Polski.

Minister podkreślił, że budowa Via Carpatia to wieki projekt, który powinien być obecny w rozmowach w każdym z państw UE.

„8800 km drogi Via Carpatia wraz z odnogami, to tak naprawdę droga życia (...), całej Europy środkowo-wschodniej. Via Carpatia to zmiana sposobu myślenia, to inne pojmowanie układu transportowego Europy. To nie tylko układ wschód-zachód, ale szczególnie układ południkowy” – mówił.

Adamczyk dodał, że budowa tej trasy to również otwarcie Bałtyku i państw północno-wschodniej Europy. Przypomniał, że inicjatorem powstania szlaku był śp. prezydent Lech Kaczyński.

Adamczyk zapowiedział, że obecnie głównym celem jest wpisanie szlaku do sieci bazowej TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa). „To jest taki bardzo skuteczne narzędzie i powiedziałbym, klucz do sukcesu i to jest nasz główny cel” – dodał. Decyzje w tej sprawie mają zapaść w 2023 roku.

Minister przypomniał, że budowę Via Carpatii poprały nie tylko kraje, przez które ona przebiega, ale również m.in. Niemcy, Białoruś i Ukraina. Szczególnie ważna jest to droga, jak mówił Adamczyk, dla tego ostatniego kraju.

Minister zaznaczył, że Via Carpatia będzie się łączyła m.in. z drogą Via Baltica i autostradą A2. W ocenie Adamczyka, dlatego Via Carpatia będzie potężnym silnikiem, który wpłynie na rozwój regionów, przez które będzie przebiegać.

Jak podkreślił minister, odcinek Via Carpatii między Rzeszowem a Lublinem ma być oddany jeszcze w tym roku. Natomiast cała trasa w naszym kraju ma być gotowa do końca 2026 r.

Via Carpatia w Polsce będzie miała ponad 700 km długości i przebiegnie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie; jej częścią, oprócz S19, będzie również m.in. S61.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie (Podkarpackie) przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.