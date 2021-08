W tunelu pod Ursynowem, który jest odcinkiem Południowej Obwodnicy Warszawy, będą tymczasowo zamontowane fotoradary. Docelowo Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce, aby działał tam odcinkowy pomiar prędkości.

Reklama

"Od początku czynimy starania o montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu POW. Wstępnie GITD zadeklarowało czasową możliwość instalacji fotoradarów w obrębie tunelu na Ursynowie. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Główny Inspektorat Transportu Drogowego przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury pracuje nad rozwiązaniem docelowym zapewniającym bezpieczeństwo w tunelu" - poinformowała GDDKiA.

Jak zaznaczyła, "technicznie jesteśmy gotowi do instalacji urządzeń kontrolujących prędkość w tunelu w ciągu S2. To nasz cel. Informacja o uzgodnieniu przez policję lokalizacji, wydaje się być tylko formalnością, bo wszyscy wiemy jak kontrola prędkości jest potrzebna w tym rejonie". "Współpraca daje efekty. Bezpieczeństwo kierowców to nasz priorytet" - napisano na Twitterze.

Trwają prace wykończeniowe na budowie tunelu na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Ursynów Zachód do węzła Ursynów Wschód. Całość odcinka ma długość 5 kilometrów, sam tunel jest najdłuższy w Polsce i ma 2335 metrów.

Jak mówił na początku lipca Tomasz Żukowski, dyrektor Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, chciałby, aby ten odcinek został oddany dla kierowców na początku września. "Aby to się zadziało, muszą nastąpić wszystkie niezbędne odbiory, które pozwolą sprawnie i bezpiecznie oddać tę drogę kierowcom" - podsumował Żukowski.

Koszt całej inwestycji wynosi ponad 1,2 miliarda złotych. Sam tunel to koszt ponad 700 mln złotych.

Od 22 grudnia kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z nowym mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.