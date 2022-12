Reklama

Rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska opowiedziała w rozmowie z PAP, historię powstawania warszawskiego "ringu".

Pierwszy odcinek w 2008 roku

"W 2008 roku rozpoczęliśmy budowę pierwszego odcinka wchodzącego w skład ekspresowego ringu warszawskiego. Chodzi o 10,4 km od węzła Konotopa do węzła Powązkowska w ciągu S8. Następnie w 2013 r. zakończyła się budowa 20 km S2 Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) oraz 7 km odcinka S8 pomiędzy węzłami Modlińska i Marki. W ciągu tzw. Trasy Toruńskiej powstały pierwsze w Polsce ekrany półtunelowe. Zostały one również zastosowane na sąsiednim odcinku S8 Powązkowska - Modlińska, czyli tzw. Trasie Armii Krajowej, oddanej do ruchu w 2015 r." - przekazała Małgorzata Tarnowska.

Z kolei północna część warszawskiej obwodnicy, którą tworzy trasa S8, została uzupełniona w 2017 r. o 2 km od węzła Marki do węzła Drewnica. Odcinek ten stanowi część ekspresowej obwodnicy Marek. Od grudnia 2020 r. kierowcy mogą korzystać z kolejnych 15 km S2 POW wraz z nowym mostem na Wiśle. "Rok później oddaliśmy do ruchu ostatnie 4,6 km trasy S2 Puławska - Warszawa Wilanów z tunelem pod Ursynowem o długości 2,3 km. Wiosną 2021 r. otwarty został węzeł Lubelska, spinający autostradę A2 i dwie drogi ekspresowe: S2 oraz S17. Zwieńczeniem 2022 r. było oddanie do ruchu trasy głównej S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód" - wyjaśniła rzeczniczka.

Wschodnia część obwodnicy to ok. 16 km trasy S17 (Drewnica - Ząbki - Warszawa Wschód - Lubelska). Od czwartku (22 grudnia) kierowcy korzystają z 2,5 km trasy głównej od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód. Pozostałe niecałe 14 km jest na etapie postępowania w sądzie.

"Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinkach S17 Drewnica - Ząbki (18 lutego 2021 r.) oraz Ząbki - Warszawa Wschód (Zakręt) (15 lutego 2021 r.). Ponadto umorzone zostały postępowania przed RDOŚ w Białymstoku dla obu tych przedsięwzięć" - wyjaśniła rzeczniczka warszawskiej GDDKiA

Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone, m.in. przez GDDKiA, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie, który uchylił decyzję GDOŚ (wyrok z 24 sierpnia 2021 r. dla S17 Ząbki - Warszawa Wschód i z 19 stycznia 2022 r. dla S17 Drewnica - Ząbki). "Z wyroku sądu wynika obowiązek merytorycznego rozpatrzenia przez GDOŚ otrzymanych odwołań od decyzji RDOŚ w Białymstoku. Od wyroków WSA w sprawie obu odcinków WOW wpłynęły skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Termin rozpatrzenia skarg kasacyjnych na wyrok WSA zostanie wskazany przez NSA w I kwartale 2023 r." - podkreśliła Tarnowska.

"Podjęcie dalszych działań związanych z realizacją WOW będzie możliwe po prawomocnym zakończeniu postępowań, dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed sądami administracyjnymi" - dodała.

Ostatnia brakująca część

Brakujący odcinek S17 Drewnica – Ząbki – Warszawa Wschód będzie dwujezdniową drogą ekspresową, z trzema pasami ruchu w obu kierunkach. Z dróg lokalnych będzie można na nią wjechać bezkolizyjnie, poprzez węzły drogowe.

"Minęła pierwsza rocznica otwarcia tunelu w ciągu S2 POW. Przez ten czas przejechało nim ok. 23 mln pojazdów. Nie doszło do awarii ani nie było poważnych zdarzeń drogowych" - przekazała rzeczniczka. Dodała, że nad bezpieczeństwem użytkowników, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu czuwają dyspozytorzy Centrum Zarządzania Tunelem. "To oni nadzorują sytuację w tunelu. Monitorują poprawność pracy urządzeń składających się na system bezpieczeństwa, reagują na alarmy zgłaszane przez system (m.in. zagrożenia pożarowe, zatrzymanie pojazdów, pojawienie się pieszych lub rowerzystów). Współpracują z Państwową Strażą Pożarną i Policją w zakresie zwalczania zagrożeń. Reagują odpowiednio na każdą sytuację w tunelu, w razie potrzeby powiadamiają odpowiednie służby, a następnie sprawdzają postęp działań w danym przypadku i przygotowują sprawozdanie" - przekazała.(PAP)

Autorka: Marta Stańczyk