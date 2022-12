"W zasadniczym kształcie szlak Via Carpatia ma powstać do roku 2030, a razem ze wszystkimi odnogami - do roku 2040" - powiedział szef resortu infrastruktury.

Adamczyk przypomniał, że polski odcinek trasy Via Carpatia jest już częściowo oddany do użytku, częściowo w trakcie realizacji, i zostanie ostatecznie ukończony do roku 2026.

Via Carpatia została wpisana do sieci głównych szlaków Unii Europejskiej (TEN-T) na początku grudnia tego roku.(PAP)