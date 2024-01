GDDKiA przestrzega przed trudnymi warunkami na drogach. Burza śnieżna przechodząca przez północne Mazowsze dociera do Warszawy. Drogowcy apelują do kierowców, by przepuszczali solarki.

"Uwaga! Burza śnieżna przez północne Mazowsze dociera do Warszawy. Bardzo trudne warunki na drogach. Jesteśmy w pełni zmobilizowani i odśnieżamy drogi krajowe. Kierowco przepuść solarki. Pracujemy dla Twojego bezpieczeństwa!" - komunikat tej treści zamieściła na portalu X Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Opady śniegu i deszczem ze śniegiem występują na terenie całego kraju. Zgodnie z prognozą podaną w poniedziałkowym komunikacie GDDKiA lokalnie mogą pojawiać się zawieje i zamiecie śnieżne.