PKP Intercity zapowiada teraz, że do 2030 r. zwiększy swoje wydatki inwestycyjne z 19 do 27 mld zł, z czego większość – 24,5 mld zł – ma trafić na unowocześnienie floty. Dużą ich część pochłonie zakup wspomnianych nowoczesnych pociągów zespolonych, m.in. 35 szybkich pociągów do 250 km/h i porównywanych standardem do Pendolino. Według zapowiedzi kolejarzy taką prędkość będzie można osiągnąć już pod koniec 2023 r. na modernizowanej Centralnej Magistrali Kolejowej, która prowadzi z Warszawy w stronę Krakowa i Katowic. To pozwoliłoby skrócić czas podróży w tych relacjach do ok. 2 godz. Szybkie pociągi będą też potrzebne do obsługi szumnie zapowiadanych przez spółkę CPK nowych tras kolejowych. Choć obietnice o ukończeniu w 2027 r. ponad 500 km takich linii są nierealne, to przy determinacji ok. 2030 r. może być gotowa przynajmniej nowa trasa z Warszawy do Wrocławia o długości ok. 330 km. Pozwoliłaby skrócić niemal o połowę czas przejazdu, który teraz wynosi niecałe 4 godz.