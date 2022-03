Ponad 60 proc. urządzeń do sterowania ruchem jest już przywróconych do eksploatacji, pozostała część zostanie przywrócona do końca dnia - przekazał w oświadczeniu Alstom, nawiązując do czwartkowej awarii, która dotknęła krajowej sieci kolejowej.

Firma Alstom późnym popołudniem wydała oświadczenia dotyczące postępów w naprawie awarii systemów sterowania ruchem Bombardier Transportation. Reklama "Alstom informuje, że działa z maksymalną prędkością w celu przywrócenia sprawności urządzeń Bombardier Transportation, w których wystąpił dziś rano błąd. Ponad 60 proc. urządzeń jest już przywróconych do eksploatacji, pozostała część zostanie przywrócona do końca dnia" - poinformowała spółka. Reklama Zapewniła, że bezpieczeństwo pasażerów nie jest zagrożone. W czwartek ok. godz. 4:00 na sieci kolejowej w Polsce wystąpiły usterki urządzeń sterowania w kilkunastu lokalnych centrach sterowania odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego. Alstom informował wcześniej, że jest świadomy błędu w formatowaniu czasu, który miał wpływ na dostępność sieci kolejowej, a co za tym idzie - na transport kolejowy w Polsce. Nie było żadnego cyberataku – podkreślono. PKP Polskie Linie Kolejowe informowały, że awaria objęła 19 z 33 lokalnych centrów sterowania (LCS) wyposażonych przez Alstom. Alstom jest francuskim międzynarodowym producentem taboru kolejowego, działającym na całym świecie na rynkach transportu kolejowego. W Polsce jest największym producentem w branży kolejowej w kraju, w 11 polskich oddziałach firmy pracują ponad 4000 osób. Lokalne centrum sterowania to miejsce, z którego pracownicy prowadzą ruch pociągów za pomocą systemów komputerowych na stacjach i linii o długości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów.