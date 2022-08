"Z przeprowadzonych dotychczas badań można stwierdzić jedynie niewielki efekt przesunięcia z dróg na transport publiczny, wynoszący w najlepszym razie 2 do 3 proc." - powiedział agencji dpa ekspert ds. kolei w Wyższej Szkole Technicznej i Ekonomicznej w Berlinie (HTW).

Reklama

"Jest to zbieżne z pierwszymi wynikami badania przeprowadzonego w aglomeracji Monachium, które ocenia między innymi dane o ruchu setek uczestników" ­- zauważa w poniedziałek portal tygodnika "Spiegel". Stwierdzono, że od czasu wprowadzenia biletu za 9 euro "35 proc. badanych częściej podróżowało autobusami i pociągami, ale tylko 3 proc. rzadziej korzystało z własnego pojazdu".

Według niemieckiego związku przewoźników (VDV) od rozpoczęcia sprzedaży pod koniec maja do poniedziałku włącznie w całym kraju sprzedano ok. 38 mln tanich biletów. Do tego dochodzi około 10 mln osób, które co miesiąc regularnie kupują bilet ulgowy - poinformowało w poniedziałek VDV.

Miesięczny bilet za 9 euro, który umożliwia przejazdy komunikacją miejską i pociągami regionalnymi w całych Niemczech, obowiązuje do końca sierpnia. (PAP)