"PKP Intercity zamierza w ramach przetargu zakupić 20 lokomotyw elektrycznych jednosystemowych (3kV DC). Lokomotywy będą dostosowane do prędkości 160 km/h, co pozwoli efektywnie wykorzystywać rozwijaną i modernizowaną sieć kolejową. Pojazdy będą przeznaczone do obsługi relacji krajowych" - czytamy w komunikacie.

Ponadto lokomotywy będą wyposażone w system bezpieczeństwa ETCS poziomu L1 oraz L2. Utrzymanie pojazdów w pierwszym cyklu, czyli do pierwszej naprawy na poziomie P4 włącznie, będzie rozłożone równomiernie pomiędzy przewoźnika i dostawcę lokomotyw.

"Dwadzieścia nowych lokomotyw to kolejna 'cegiełka' w realizacji naszej strategii inwestycyjnej. Zamówione pojazdy pozwolą lepiej wykorzystywać nowe i zmodernizowane wagony, których cały czas przybywa dzięki realizowanym umowom. Zapewnią również płynniejsze funkcjonowanie i realizację rozkładu dzięki zwiększaniu rezerw taboru" - powiedział członek zarządu PKP Intercity Jarosław Oniszczuk, cytowany w komunikacie.

Ogłoszony przetarg to część prowadzonej strategii inwestycyjnej PKP Intercity, dzięki której w perspektywie 2030 roku, całość floty będzie nowa lub zmodernizowana. Na inwestycje taborowe przeznaczone zostanie 24,5 mld złotych. W efekcie we flocie przewoźnika będzie do dyspozycji 429 lokomotyw różnego rodzaju - o 11% więcej niż obecnie. O 47% zwiększy się również liczba docenianych przez podróżnych elektrycznych zespołów trakcyjnych - będzie ich 109. Pojawią się również nowości we flocie przewoźnika, takie jak 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych oraz 38 siedmiowagonowych dwupiętrowych składów typu push-pull, przypomniano.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.

(ISBnews)