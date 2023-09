– Postępowanie na nowe, szybkie składy ogłosimy przed końcem roku – mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity. To będzie jedno z najdroższych zamówień przewoźnika. 23 pociągi, które będą mogły się rozpędzić do 250 km/h, mają uzupełniać szybką flotę 20 składów Pendolino. Według ostatnich założeń spółki PKP Polskie Linie Kolejowe na biegnącej z Mazowsza na Górny Śląsk Centralnej Magistrali Kolejowej taka prędkość zostanie wprowadzona pod koniec 2025 r. – Chcemy, żeby w przetargu na nowe pociągi wystartowało jak najwięcej firm. Spośród zgłoszonych ofert wybierzemy najlepszy produkt. Zakładamy, że czas na dostawę wyniesie od 48 do 54 miesięcy – mówi wiceprezes PKP Intercity Jarosław Oniszczuk, odpowiedzialny w spółce za tabor.

