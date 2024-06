Rada nadzorcza PKP Cargo nie udzieliła absolutorium prezesowi kolejowej spółki

Rada nadzorcza wnosi do walnego zgromadzenia akcjonariuszy PKP Cargo, by nie udzieliło absolutorium prezesowi kolejowej spółki Dariuszowi Selidze za rok 2023 - wynika z uchwał rady opublikowanych we wtorek przez spółkę.