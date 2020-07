Zarząd irlandzkich linii lotniczych Ryanair ogłosił we wtorek, że ponieważ nie doszedł do porozumienia z niemieckimi pilotami ws. oszczędności wymuszonych pandemią, to zamknie swą główną bazę na lotnisku we Frankfurcie i może zamknąć też inne porty w Niemczech.

W nocie zaadresowanej do niemieckich pilotów zarząd niskobudżetowych linii lotniczych napisał, że prócz swej bazy na lotnisku Hahn we Frankfurcie zamknie prawdopodobnie pod koniec lata bazy w porcie Tegel w Berlinie i na lotnisku w Dusseldorfie. "Musimy rozpocząć (wprowadzanie) alternatywnych środków, by osiągnąć oszczędności, co niestety będzie oznaczało zamykanie baz i zwolnienia" - głosi nota Ryanaira. Reuters pisze, że decyzja o zamykaniu baz na lotniskach wiąże się też z likwidacją miejsc pracy i jest reakcją Ryanaira na przyjętą po głosowaniu decyzję niemieckich pilotów o odrzuceniu obniżenia wynagrodzeń. British Airways rezygnuje z samolotów Boeing 747. Zastąpią go Airbus A350 i Boeing 787 Dreamliner Zobacz również Na początku lipca zarząd firmy ogłosił, że planuje redukcję 3 tys. miejsc pracy, jeśli nie dojdzie do porozumienia z pilotami i personelem pokładowym w kwestii oszczędności wymuszonych kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Reklama Rzeczniczka Ryanaira sprecyzowała, że cięcia miejsc pracy mogą wzrosnąć o kolejne 3 tys., jeśli władzom nie uda się osiągnąć porozumienia z pilotami i personelem pokładowym. Plany zarządu linii przewidywały wówczas zmniejszenie wynagrodzenia najlepiej opłacanych pilotów o 20 proc. i o 5 proc. wynagrodzenia stewardess. Związek zawodowy brytyjskich pilów oświadczył wówczas, że akceptuje tymczasowe cięcia wynagrodzeń. Obniżka pensji miała spowodować, że uratowanych zostanie 260 miejsc pracy dla brytyjskich pilotów. Od 1 lipca irlandzkie linie wznowiły 40 proc. normalnego rozkładu lotów. Wszyscy pasażerowie i personel pokładowy są zobowiązani do noszenia maseczek na pokładzie i w budynkach lotniska.