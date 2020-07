W 2019 roku United (UAL), American (AAL), British Airways (ICAGY) i Lufthansa (DLAKY) przewiozły między kontynentami blisko 650 milionów pasażerów. W połowie 2020 roku wzywały ​​rządy po obu stronach Atlantyku, aby te znalazły sposób na ponowne otwarcie usług pasażerskich na tych trasach.

List podpisany przez prezesów czterech firm, został wysłany we wtorek do wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a, unijnej komisarz ds. wewnętrznych Ylvy Johansson, wszystkich państw członkowskich UE i Wielkiej Brytanii.

Podkreślono w nim „ogromne znaczenie podróży transatlantyckich dla globalnej gospodarki”. Zdaniem sygnatariuszy listu, program skoordynowanych testów jest „kluczem do zapewnienia zaufania, niezbędnego, by umożliwić wznowienie usług (lotniczych – przyp.red.) bez wymogów kwarantanny lub innych ograniczeń wjazdu”- podaje CNN Biznes w swoim artykule.

„Na całym świecie testy na Covid-19 stają się coraz bardziej powszechne jako narzędzie pozwalające uniknąć innych, bardziej inwazyjnych środków (zapobiegawczych- przyp.red.)” - czytamy dalej. „Nikt nie skorzysta na przedłużonym zamknięciu tego najważniejszego dla globalnego lotnictwa korytarza”.

Unia Europejska zabroniła podróżnym ze Stanów Zjednoczonych wjazdu, ponieważ obecny wskaźnik zakażeń koronawirusem w tym kraju nie spełnia unijnych kryteriów bezpieczeństwa. Wielka Brytania i Irlandia wymagają od podróżnych ze Stanów Zjednoczonych poddania się kwarantannie.

Linie lotnicze mają nadzieję, że lobbowanie za silniejszym reżimem testowania, stanie się sposobem na ponowne otworzenie głównego korytarza podróży międzykontynentalnych. I to mimo tego, że liczba przypadków zakażenia Covid-19 w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych znowu gwałtownie rośnie .

Przemysł lotniczy stoi w obliczu najgorszego kryzysu w swojej historii. Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) szacuje, że tylko w 2020 roku światowe lotnictwo straci 84 miliardy dolarów i kolejne 15 miliardów dolarów w 2021 roku. To największe straty, jakie kiedykolwiek poniosła branża lotnicza w całej swojej historii.

Spółka IAG, do której należy British Airways oraz American Airlines i United Airlines ostrzegły, że z powodu pandemii może zniknąć nawet 73 000 miejsc pracy. W zeszłym miesiącu dyrektor generalny IAG, Willie Walsh, oświadczył, że również British Airways walczy o przetrwanie. We wtorek United poinformował o 1,6 miliarda dolarów straty za ostatni kwartał. Sama Lufthansa, nim otrzymała pomoc rządową w wysokości 10 miliardów dolarów, planowała zlikwidować ​​10 000 etatów.

Londyńskie lotnisko Heathrow, które w 2019 roku obsłużyło 18,8 miliona pasażerów podróżujących do lub z Ameryki Północnej, wezwało rząd Wielkiej Brytanii do przejęcia inicjatywy w opracowywaniu międzynarodowego standardu testowania pasażerów. Kilka innych linii lotniczych i lotnisk również przeprowadza testy systemów do badania podróżnych w kierunku zakażenia Covid-19.

Dyrektor generalny Heathrow, John Holland-Kaye, powiedział w zeszłym tygodniu CNN Business, że wspólny międzynarodowy standard testowania jest „bardzo konstruktywny” i że „testowanie podróżnych jako alternatywa dla kwarantanny jest czymś, co ponownie uruchomi rynek ”.

IATA zalecił przeprowadzenie testów na Covid-19 jeszcze przed przybyciem na lotnisko wylotu. W ten sposób można ograniczyć liczbę pasażerów i potencjalne ryzyko przenoszenia się infekcji podczas podróży. W środowym oświadczeniu organizacja zapowiedziała, że popiera "cel, jakim jest bezpieczne i szybkie ponowne otwarcie rynku USA-UE" oraz że "testowanie może być ważne, gdyż jest rozwiązaniem, które jest szybkie, dokładne, skalowalne i niedrogie".

„Liderzy linii lotniczych postrzegają testy Covid-19 jako jedną z nielicznych opcji strategicznych, która może zmniejszyć dalsze szkody w już mocno dotkniętym przez kryzys globalnym sektorze podróży lotniczych” - powiedział Alex Macheras, niezależny analityk lotniczy. „Idealnie byłoby, gdyby testy zostały zakończone szybko i niezawodnie przed odlotem. Celem jest, aby linia lotnicza mogła zadeklarować lot jako „sterylny” lub "wolny od Covid” - powiedział CNN Business.