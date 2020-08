Pas startowy ma 1320 m długości i 30 m szerokości. Według założeń, obiekt będzie służył przede wszystkim ruchowi biznesowemu i turystycznemu. Mogą z niego korzystać samoloty pasażerskie przewożące do 50 osób, ale również np. awionetki, śmigłowce, szybowce czy motolotnie. Oprócz pasa startowego zbudowana została też płyta do zawracania, płyta postojowa, droga kołowania oraz infrastruktura techniczna.

W sobotę odbyło się uroczyste otwarcie obiektu. Na uroczystość przyleciało ok. 40 samolotów uczestniczących w 22. Międzynarodowym Zlocie Przyjaciół Lotnictwa Mazur. Do Suwałk przyleciał także mały samolot pasażerski dla kilkunastu osób.

"Chcemy poprzez lotnisko podnieść atrakcyjność tego miejsca, tego regionu, pięknej Suwalszczyzny. Na pewno to jest atut, który będzie procentował w przyszłości, który będzie przyciągał inwestorów, który będzie otwierał tą przestrzeń powietrzną dla biznesu, ale także dla turystów, którzy poruszają się w ten sposób" - powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś powiedział, że lotnisko w Suwałkach będzie mieć wpływ na całe województwo i kraj. "Pas startowy to też droga, która idzie w przyszłość. To jest rozwój lokalnych struktur gospodarczych, to jest pomoc dla biznesu, kultury, turystyki i sportu" - powiedział Olbryś.

Inwestycja w Suwałkach była finansowana z trzech źródeł. 11 mln zł pochodziło z budżetu Suwałk, 10 mln zł przekazała firma Forte, która niedaleko lotniska, w Dubowie Pierwszym wybudowała fabrykę płyt wiórowych i ma zamiar zbudować fabrykę mebli. 6 mln zł dał samorząd województwa podlaskiego.

Pas startowy został zbudowany w lipcu 2019 r. Od tego czasu trwały procedury odbioru technicznego obiektu, a także uzyskanie certyfikacji lotniska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Podobne lotnisko działa od kilku miesięcy na Krywlanach w Białymstoku. Pas startowy może być użytkowany przez małe samoloty, w tym pasażerskie, zabierające na pokład do 30 osób.Utwardzony pas o długości 1350 m i szerokości 30 m zbudowało miasto Białystok. Inwestycję wsparł finansowo także samorząd województwa podlaskiego. Inwestycja kosztowała 47 mln zł.