Jak przekazała w środę spółka CPK, inwentaryzacje przyrodnicze to badania, które pozwalają na identyfikację chronionych, rzadkich lub zagrożonych elementów środowiska na terenach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje. Jednocześnie jest to jeden z elementów procedury środowiskowej, który poprzedza uzyskanie oceny oddziaływania na środowisko, decyzji lokalizacyjnej, a później pozwolenia na budowę.

"Podpisaliśmy już pierwszą umowę na inwentaryzację przyrodniczą. Dla CPK oznacza to rozpoczęcie procedury inwestycyjnej. To ważny etap, który pozwoli spółce CPK pozyskać dane na potrzeby postępowania środowiskowego" - powiedział w środę dziennikarzom wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Jak dodał, zlecenie dotyczące odcinka Warszawa-Łódź to pierwsza z dziewięciu umów inwentaryzacyjnych, które CPK planuje podpisać w ciągu najbliższych tygodni. Dzięki nim do końca 2021 r. zostaną przeprowadzone inwentaryzacje przyrodnicze wzdłuż pierwszych 530 km planowanych linii kolejowych.

"Inwentaryzacja środowiskowa, to niezbędny etap prac inwestycyjnych. Inwentaryzacje środowiskowe muszą obejmować środowisko przyrodnicze w różnych porach roku" - dodał.

Oprócz odcinka Warszawa – Łódź (bez węzła CPK), inwentaryzacje przyrodnicze będą prowadzone także na odcinkach: Sieradz Północny – Kępno; Kępno – Czernica Wrocławska; Łódź – Sieradz Północny; Żarów – granica państwa (Polski z Czechami); Czernica Wrocławska – Wrocław; Łętownia – Rzeszów; Trawniki – Krasnystaw Miasto i Wólka Orłowska – Zamość; Ostrołęka – Łomża.

"Mówimy o armii przyrodników, która będzie przygotowywać tę inwestycję już w terenie. Dzięki temu, że wybraliśmy pod koniec zeszłego roku sześć firm, które będą przygotowywać dla nas inwentaryzacje środowiskowe, dzisiaj możemy te przetargi realizować szybciej, ponieważ te sześć firm, które gwarantują określoną jakość wykonania, konkurują ze sobą ceną" - powiedział prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

Dodał, że badania będą prowadzone przez przyrodników wielu specjalności, są one nieinwazyjne.

Wild przekazał, że harmonogram CPK zakłada, że te inwestycje będą realizowane w pierwszej kolejności, tak żeby móc rozpocząć przygotowawcze prace budowlane przed końcem 2023 r.

"W 2023 r. to jest czas, kiedy na tych dziewięciu odcinkach ma być wbita pierwsza łopata. I pierwsza łopata ma być wbita, jeśli chodzi o same prace w Porcie Solidarność. To są odcinki, na których chcemy, aby pierwsze pociągi pojechały w 2027 r." - tłumaczył Wild.

Spółka przekazała, że łączna powierzchnia terenów przeznaczonych do inwentaryzacji na potrzeby budowy linii kolejowych w ramach tego etapu to ok. 115 tys. ha na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. Szacowana wartość tych umów to 7,5 mln zł netto.

"Całość prac inwentaryzacyjnych powinna zostać wykonana w ciągu 16 miesięcy. Pierwsze dwa miesiące zajmie aktualizacja danych i analiza dokumentów pozyskanych z archiwów, z opracowań naukowych i od samorządów, a dotyczących obszaru przyszłej inwentaryzacji" - powiedział Wild.

Następnie planowane jest wejście ekip badawczych w teren w celu identyfikacji chronionych, rzadkich, zagrożonych gatunków. Te prace na każdym odcinku potrwają 12 miesięcy, ponieważ badania muszą objąć wszystkie pory roku. Kolejne dwa miesiące przeznaczone są na zamknięcie raportu i odbiór usługi.

Spółka przekazała, że powyższe kontrakty są częścią umowy ramowej, którą spółka CPK podpisała z sześcioma wykonawcami w grudniu ub. roku Szacowana łączna wartość zamówienia to ponad 26 mln zł. W postępowaniu komisja przetargowa wskazała firmy: Multiconsult, WYG, Daniel Maranda, Asanga, Idom, FFP Enviro, Mosty Gdańsk i BBF.

"Umowa została zawarta na pięć lat. Wyselekcjonowane firmy każdorazowo biorą teraz udział w organizowanych przez CPK zamówieniach cząstkowych. O konkretnym zleceniu na inwentaryzację przyrodniczą w ramach Programu Kolejowego CPK decyduje zaproponowana przez firmę cena" - przekazała spółka.

Na przełomie września i października br. spółka CPK planuje podpisać umowę na inwentaryzacje przyrodnicze dla węzła CPK, czyli terenów przewidzianych pod budowę nowego lotniska przesiadkowego wraz z dworcem kolejowym i zbiegających się tutaj nowych linii kolejowych.

Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 1800 km nowych linii, szacowany ich koszt budowy to ok. 94 mld zł na lata 2020-2034. Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.