Od 30 września mają wrócić połączenia lotnicze do całej strefy Schengen, w tym do Hiszpanii - poinformował w piątek resort infrastruktury. Dodano, że zakazem lotów ma być objętych 29 państw, a nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od 30 września do 13 października.

Resort infrastruktury poinformował, że w piątek pod obrady rządu skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. "Wrócić mają między innymi połączenia lotnicze do całej strefy Schengen. Zakazami zostanie objętych 29 krajów" - wyjaśniono. Ministerstwo dodało, że oznacza to, że od 30 września miałyby powrócić połączenia do Hiszpanii. Przypomniano, że zakaz lotów do Francji został zdjęty wcześniej, po notyfikowaniu przez ten kraj obowiązkowych testów na COVID-19. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywało w dniach 30 września - 13 października.