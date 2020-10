Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała poinformował we wtorek rano w mediach o tym, że CPK weszło w konsorcjum z lotniskiem m.in. w Rzymie i Kopenhadze, i otrzymuje 12 mln euro na rozwój technologii smart city, związanej z niskoemisyjnymi lotniskami.

Po południu spółka CPK wydała komunikat zawierający więcej szczegółów w tej sprawie. Poinformowano w nim, że europejskie konsorcjum z udziałem Centralnego Portu Komunikacyjnego otrzymało unijne dofinansowania na opracowanie zielonych, proekologicznych i inteligentnych rozwiązań dotyczących projektowania lotnisk.

Jak dodano, unijny grant pochodzi z Ramowego Programu Badań i Rozwoju Horizon 2020 w kategorii: "Budowanie niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu przyszłości: Bezpieczna, czysta i wydajna energia".

Oprócz CPK uczestnikami projektu Smart Airports zostało 15 instytucji, w tym m.in.: Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego (IATA), Port Lotniczy w Kopenhadze, Duński Instytut Technologiczny (DTI), Lotnisko Rzym-Fiumicino, Lithuanian Airports (zarządca lotnisk m.in. w Wilnie i Kownie), Uniwersytet w Parmie, Uniwersytet Techniczny w Hamburgu i przewoźnik Scandinavian Airlines (SAS).

"Całkowita wysokość przyznanej dotacji to 12 mln euro, z czego prawie 500 tys. euro trafi do CPK. Do udziału w przedsięwzięciu spółka CPK, odpowiedzialna za zaprojektowanie i budowę Portu Solidarność, została zaproszona jako lotnisko partnerskie przez lidera konsorcjum, czyli Port Lotniczy w Kopenhadze. Dzięki temu CPK bierze udział w pilotażowym, innowacyjnym projekcie, który ma przyczynić się do spowolnienia zmian klimatycznych" - czytamy w komunikacie.

Jak przekazano, współpraca w ramach Smart Airports potrwa cztery lata.

"Udział w tzw. konsorcjum kopenhaskim da spółce CPK nieograniczony dostęp do wszystkich wypracowanych rezultatów (koncepcji, założeń, rozwiązań projektowych i technologii), jak również możliwość ich wdrożenia w przyszłości. W przypadku CPK może to mieć miejsce zarówno na etapie przygotowywania master planu, jak też podczas projektowania i budowy lotniska" - napisano.

Wypracowane przez konsorcjum zielone rozwiązania w pierwszej kolejności mają być wdrażane w porcie w Kopenhadze w Danii. Równocześnie wyniki projektu Smart Airports będą jednak adaptowane dla lotnisk partnerskich: w Polsce, na Litwie i we Włoszech.

Jak zaznaczono, projekt ma się przyczynić do osiągnięcia przez branżę lotniskową unijnych celów klimatycznych i wpisuje się w Nowy Europejski Zielony Ład (European Green Deal).

To nie pierwsze spośród działań CPK na rzecz zrównoważonej energii. 25 września br. CPK i Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie o współpracy w celu realizacji niskoemisyjnych inwestycji energetycznych. Wstępne ustalenia zakładają, że w rejonie Portu Solidarność powstanie - w zgodzie z najnowszymi wymogami środowiskowymi - nowa elektrociepłownia, która będzie zasilana gazem ziemnym ze wsparciem paneli słonecznych, czyli odnawialnych źródeł energii (OZE).

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta