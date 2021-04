jest oddzielna salonka z łazienką dla najważniejszego pasażera, 12 miejsc w przedziale biznes i ponad 40 w klasie ekonomicznej. Jest również specjalne stanowisko do intensywnej terapii medycznej z defibrylatorem i respiratorem. Maszyny są wyposażone w systemy obrony aktywnej i pasywnej (m.in. flary i dipole odbijające, które można wystrzelić w czasie ataku rakietowego, by zmylić pociski) oraz urządzenia do łączności szyfrowanej. Mają być punktem, z którego można kierować państwem, co będzie realizacją jednego z wniosków po katastrofie smoleńskiej.