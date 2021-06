Dla podwarszawskiego portu nadal ogromnym obciążeniem są spory właścicielskie. Należy on do czterech wspólników – samorządu woj. mazowieckiego, gminy Nowy Dwór Mazowiecki, przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze i Agencji Mienia Wojskowego. Pandemia dramatycznie pogorszyła sytuację portu, tymczasem PPL wciąż nie zgadza się np., by Mazowsze dokapitalizowało port kwotą 50 mln zł, argumentując, że byłaby to niedozwolona pomoc publiczna. Marszałek Mazowsza Adam Struzik uważa, że dalsze blokowanie przez stronę rządową wszelkich inicjatyw wspólników samorządowych może doprowadzić do upadku lotniska.