Współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz ma zapewnić Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu zaplecze badawczo-rozwojowe, a docelowo stymulować powstawanie nowych technologii, które pozytywnie wpłyną zarówno na realizację celów CPK, jak i na konkurencyjność polskiej gospodarki. Współdziałanie obu podmiotów zakłada wykorzystanie potencjału badawczego Łukasiewicza w tak perspektywicznych obszarach, jak inteligentna infrastruktura logistyczna, nowoczesne materiały budowlane i konstrukcyjne czy systemy zarządzania informacją o zagrożeniach w transporcie lądowym i powietrznym.

– Megaprojekty są nie tylko pozytywnym bodźcem dla PKB, gospodarki i rynku pracy, ale również impulsem dla rozwoju nauki i innowacyjności. Ze względu na skalę wyzwań naszego programu musimy uważnie obserwować najnowsze trendy technologiczne i w oparciu o nie poszukiwać skutecznych, niekiedy nie praktykowanych dotąd rozwiązań. Do tego potrzebna jest współpraca z najwyższej klasy specjalistami, aby poszukiwanie innowacji nie stało się „sztuką dla sztuki”. Dzięki współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz uzyskujemy dostęp do wiedzy i zasobów najlepszych instytutów naukowych w Polsce. Uzyskujemy w ten sposób możliwość wykorzystania dorobku polskiej nauki do wsparcia transformacyjnego charakteru programu CPK – powiedział Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

– Instytuty Łukasiewicza mają potencjał realizowania multidyscyplinarnych projektów w obszarach transportu, logistyki, lotnictwa, automatyzacji i nowych materiałów w partnerstwie z przedsiębiorstwami dużej skali. Chcemy wykorzystać nasz know-how, pełniąc funkcję zaplecza B+R dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Już dziś w naszym portfelu znajduje się kilkadziesiąt projektów, które mają potencjał wdrożeniowy, a to dopiero początek możliwości Łukasiewicza, za którym stoi grupa ponad 4500 naukowców i inżynierów. Cieszymy się na współpracę z CPK i nowe możliwości rozwoju, które realizacja tego projektu otwiera przed polską gospodarką – podkreślił Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz .

Wspólne projekty CPK i Łukasiewicza mają być częściowo finansowane ze środków unijnych w ramach programu Horyzont Europa. W wyścigu o pozyskanie funduszy europejskich obie strony umowy wesprze Centrum Foresightu i Współpracy Międzynarodowej. To powołana w ubiegłym roku przy Łukasiewicz – ORGMASZ jednostka, której zadaniem jest m.in. umiędzynarodowienie polskiej nauki poprzez zaangażowanie w realizację europejskich projektów badawczych.

Jak wynika z raportu firmy analitycznej Kearney, docelowo do 2040 r. inwestycje związane z CPK wygenerują łącznie ok. 290 tys. nowych miejsc pracy, 780 mld zł wartości dodanej (opisuje przyrost wartości dóbr w danym okresie) i prawie bilion złotych wzrostu produkcji.

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała w 2019 roku, jej celem jest ścisła współpraca nauki z biznesem z naciskiem na komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, Łukasiewicz stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie, która działa w następujących obszarach badawczych: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.