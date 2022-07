Dzięki realizowanej w Płocku instalacji uwodornienia olejów roślinnych PKN Orlen od 2025 roku będzie oferował liniom lotniczym niskoemisyjne paliwo SAF (Sustainable Aviation Fuel). Innowacyjny produkt będzie wytwarzany z posmażalniczych olejów spożywczych. Paliwo SAF pozwala na ograniczenie do 80% emisji w całym cyklu życia w porównaniu z tradycyjnym paliwem lotniczym i jest odpowiednie dla obecnie stosowanych silników odrzutowych, podkreślono.

Dzięki tej inwestycji, PKN Orlen będzie w stanie wyprodukować nawet do 300 tys. ton uwodornionego oleju rocznie. To odpowiednik ok. 50% paliwa lotniczego produkowanego rocznie przez Grupę Orlen. Paliwo SAF pod względem chemicznym jest zbliżone do konwencjonalnych paliw do silników odrzutowych, może być mieszane z paliwem konwencjonalnym lub dodawane do niego, wynika z materiału.

"Branża lotnicza doskonale pokazuje skalę zmian, jakie zachodzą w całej branży energetyczno-paliwowej. Dlatego konsekwentnie inwestujemy i rozwijamy technologie, które umożliwią oferowanie naszym klientom czystych, zaawansowanych produktów, przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności koncernu. Szacujemy, że udział zrównoważonych paliw lotniczych w światowej konsumpcji będzie wynosił 3% w 2030 r. To olbrzymia szansa rozwojowa, którą, zgodnie ze strategią Orlen2030, chcemy skutecznie wykorzystać" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

"Paliwo ze zrównoważonych surowców jest jednym z elementów pośród wielu inicjatyw podejmowanych przez PLL LOT w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Cieszę się, że ten cel możemy realizować wspólnie z PKN Orlen, regionalnym liderem w obszarze biorafinerii" - dodał prezes LOT-u Rafał Milczarski.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, PKN Orlen oraz PLL LOT będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zrównoważonych paliw oraz wspólnie prowadzić działania, mające na celu ich wdrożenie w lotnictwie cywilnym, zgodnie z pakietem FIT for 55 i inicjatywą Refuel Aviation.

LOT planuje wykorzystywać zrównoważone paliwa lotnicze w ramach prowadzonej strategii Destination ECO. Pomimo, że regulacje prawne dotyczące wymogu stosowania zrównoważonych paliw w UE są obecnie w fazie uzgodnień, LOT chce wykorzystywać SAF na wszystkich połączeniach z portów lotniczych, do których będzie ono dostarczane przez PKN Orlen. Stosowanie tego rodzaju paliw na rejsach krótkiego i dalekiego zasięgu przyczyni się do znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla, podsumowano.

Polskie Linie Lotnicze LOT to przewoźnik łączący Europę Środkową i Wschodnią ze światem. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii, Korei Południowej i na Sri Lance. Obecny na niebie od 1929 roku polski przewoźnik jest 12. najstarszą linią lotniczą na świecie, będąc jednocześnie jedną z najbardziej międzynarodowych i rozpoznawalnych polskich marek. Jedynym udziałowcem PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.