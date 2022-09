Rzecznik prasowy poznańskiego lotniska Błażej Patryn poinformował w czwartek, że w sierpniu port obsłużył przeszło 302 tys. osób.

"Sierpień w linii dobrej passy lipca; to już drugi miesiąc z wynikiem powyżej wyniku tego samego miesiąca z 2019 roku. To także lepszy wynik od lipca 2019 r. Już teraz wynik jest wyższy niż całoroczne za lata 2020 i 2021, a także zbliżyliśmy się do roku 2015, a przed nami jeszcze wyniki za kolejne cztery miesiące" – przekazał przedstawiciel spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica.

Lipiec br. był dla Ławicy pierwszym miesiącem z wynikiem powyżej wyniku tego samego miesiąca z 2019 roku, ostatniego przed pandemią; obsłużonych zostało ponad 314 tys. osób. W lipcu 2019 r. obsłużono 292 tys. pasażerów, a w sierpniu przed pandemią - 293 tys.

Od stycznia do sierpnia poznańskie lotnisko obsłużyło w sumie 1 mln 490 tys. pasażerów.

autor: Rafał Pogrzebny