W pierwszych tygodniach jako jedyny z nowego portu, zbudowanego kosztem 800 mln zł, będzie latał nasz narodowy przewoźnik. Inauguracyjny rejs z Paryża do Radomia LOT wykona w następny czwartek. Oprócz stolicy Francji na razie będzie można też polecieć do Rzymu. W czerwcu zostaną uruchomione połączenia do albańskiej Tirany, greckiej Prewezy i bułgarskiej Warny. Przewoźnik zrezygnował z rejsów do Kopenhagi. Okazało się, że nie było zbyt dużo chętnych na to połączenie.

Reklama

Siatkę lotów z Radomia modyfikują także biura podróży, które na początku czerwca zaczną realizować rejsy turystyczne z tego portu. Z kilku zapowiadanych wcześniej połączeń zrezygnowała właśnie Itaka. Nie poleci na hiszpańską Majorkę, do Tivatu w Czarnogórze, do egipskiej Taby oraz na greckie wyspy Kos i Kretę. Piotr Henicz, wiceprezes Itaki, tłumaczy, że nie było odpowiednio dużo chętnych na te loty. – Jest zainteresowanie lotami z Radomia, ale tańszymi kierunkami. To zadecydowało o zmianie planu wylotów – mówi Piotr Henicz. Potwierdza, że Itaka utrzymuje wyloty z Radomia do tureckiej Antalyi, tunezyjskiego Monastyru, a także do Warny i Tirany. – Oprócz tego będziemy korzystać z lotów regularnych, jakie zapowiada LOT z Radomia do Prewezy – na wypoczynek na greckiej wyspie Lefkada – i Rzymu – na wycieczki typu city break. Ponadto rozważamy wykupienie puli miejsc w samolotach LOT-u do Paryża – dodaje Piotr Henicz.

CAŁY TEKST W ŚRODOWYM WYDANIU DGP I NA E-DGP