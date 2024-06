Ocena komponentu militarnego w dokumentacji CPK

Lasek w czwartek w Studiu PAP pytany o to, czy w ramach budowy CPK przewidziano tzw. komponent militarny odpowiedział, że po przejrzeniu dokumentacji przygotowanej w czasach rządu PiS ocenił, że "był to bardziej element PR-u, niż coś rzeczywistego".

"My na tym lotnisku przewidujemy strefę dla komponentu militarnego, ale nie my ją budujemy. Jeżeli MON uzna, że ma środki na zbudowanie takiego elementu, to jest dla niego zabezpieczone miejsce" - powiedział.

Infrastruktura CPK przygotowana zgodnie z dual use

Pełnomocnik rządu ds. CPK podkreślił, że przygotowywana w ramach CPK infrastruktura, w tym infrastruktura drogowa wokół lotniska powstanie "według standardu dual use", czyli zarówno cywilnego jak i militarnego. "To jest wszystko, co robimy i to jest dokładnie to, o czym rozmawiali nasi poprzednicy" - dodał.

Lasek podkreślił, że każda nowo budowana infrastruktura, zarówno w ramach lotniska centralnego, jak lotnisk regionalnych, "zwiększa odporność kraju".

Zwiększenie odporności kraju poprzez nowe inwestycje lotniskowe

"Przygotowujemy dzisiaj również inwestycje, które poprawią tę odporność także na innych lotniskach. Lotnisko w Rzeszowie (...), w Krakowie, we Wrocławiu - które będzie hubem NATO, jeżeli chodzi o przeładunek. NATO wybrało właśnie tamto lotnisko, odpowiednio daleko od potencjalnego naszego przeciwnika. Ponadto Zielona Góra, ale również Szczecin" - powiedział.

Autor: Adrian Kowarzyk