Kiedy otwarcie nowych punktów paszportowych

Siemoniak podczas konferencji prasowej zapowiedział otwarcie kolejnych punktów paszportowych. "W lipcu: pierwszego, ósmego i siedemnastego otworzymy trzy: w Krakowie, Gdańsku i Katowicach" - powiedział.

"Mamy nadzieję, że wiele osób z tego skorzysta. Potrzeba ważnego biletu, zidentyfikowania się personelowi lotniska, upragniony wyjazd wakacyjny, konieczny wyjazd służbowy czy wyjazd do rodziny nie musi być odkładany, gdy nasz paszport, dowód osobisty jest nieważny albo gdy go zapomnieliśmy" - powiedział.

Siemoniak dodał, że w sprawie otwarcia punktów paszportowych zgłaszają się też kolejne miasta, kolejne porty lotnicze. Wyraził nadzieję, że "bez zbędnych komplikacji na każdym lotnisku w Polsce będzie możliwość takiego działania".

Inicjatywa wiceministra Tomasza Szymańskiego

Jak podkreślił szef MSWiA, to wiceminister Tomasz Szymański był inicjatorem rozszerzenia projektu, który dotychczas funkcjonował tylko na lotnisku Chopina w Warszawie.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański poinformował podczas konferencji prasowej, że z tej formy uzyskania dokumentu, który umożliwia opuszczenie kraju, skorzystało blisko 18 tys. pasażerów. "Udany pilotaż spowodował podjęcie prac legislacyjnych, ale również organizacyjnych mających na celu przekopiowanie tej dogodności na trzy lotniska międzynarodowe" - dodał.

Tomasz Szymański wspólnie z wojewodami małopolskim, pomorskim oraz śląskim podjęli "błyskawiczne działania", aby takie punkty paszportowe mogły powstać na kolejnych trzech lotniskach. Jak dodał wiceminister, punkt na Lotnisku Chopina działa od poniedziałku do piątku od godz. 7 do 20. Trzy nowe punkty będą otwarte od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

Procedura uzyskania tymczasowego paszportu

Jak poinformował wiceminister, w celu uzyskania tymczasowego paszportu podróżujący muszą okazać ważny bilet lotniczy. Następnie, osoba, która obsługuje danego pasażera, jest zobowiązana potwierdzić jego tożsamość w centralnym rejestrze dokumentów paszportowych. W punkcie wykonane zostanie również zdjęcie do tymczasowego dokumentu. Wnioski będą generowane w sposób elektroniczny, a wnioskujący złożą swój podpis również w formule elektronicznej.

Dzięki procedurze uzyskuje się paszport, którego ważność wynosi maksymalnie 365 dni. Na podstawie indywidualnej decyzji okres ten może zostać skrócony.

Rekordowe zainteresowanie punktami paszportowymi

20 kwietnia 2023 r. na Lotnisku Chopina w Warszawie otwarto punkt paszportowy MSWiA. Rok po tym wydarzeniu resort przekazał, że od otwarcia punktu wyrobiono 14 850 paszportów tymczasowych. Rekordowe zainteresowanie przypadło na okres wakacyjny. W lipcu 2023 r. punkt ten wydał aż 1 894 paszporty. Niewiele mniej dokumentów wystawiono w sierpniu 2023 r. – 1 846.(PAP)

Autorki: Paulina Kurek, Maria Kuliś