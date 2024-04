Jednym z problemów hamujących rozwój elektromobilności w Polsce są wciąż niedostateczne dostawy zielonej energii. Należy też wyjść z informacją do konsumentów w zakresie infrastruktury, ładowania, zasięgu aut elektrycznych, by oswoić ich z nową rzeczywistością i by mogli poczuć się komfortowo – mówiła podczas kongresu motoryzacyjnego Move Carla Wentzel, prezes Volkswagen Group Polska.

Podkreślała, że przyszłość motoryzacji to wiąże się nierozłącznie z rozwojem elektromobilności. I dodała, że Polska to atrakcyjny rynek z punktu widzenia producenta aut.