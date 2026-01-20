Rynek startupów i inwestorów jest dziś znacznie bardziej zróżnicowany i dojrzały niż jeszcze kilka lat temu. Jak podkreśla Dariusz Żuk, od ponad 20 lat związany z ekosystemem startupowym i obecnie partner AIP Seed, nie ma jednego modelu ani jednego typu inwestora. Są różne projekty, różne etapy rozwoju i różne filozofie inwestowania.

Rynek dojrzewa, ale wciąż uczy się skali

Polski rynek startupowy jest dziś w zdecydowanie lepszym miejscu niż trzy czy pięć lat temu. Pojawiają się projekty o globalnej skali, coraz więcej funduszy działa na poziomie europejskim, a niektóre firmy osiągają wyceny jednorożców. Przykłady takie jak ElevenLabs czy inne technologie rozwijane globalnie pokazują, że bariera „made in Poland” przestaje mieć znaczenie.

Jednocześnie tempo wciąż bywa zbyt wolne. Część projektów i funduszy nadal myśli lokalnie, skupiając się na rynku polskim lub Europie Środkowo-Wschodniej. Dla niektórych biznesów to racjonalna strategia, ale w przypadku technologii, zwłaszcza AI, granice państw szybko przestają mieć znaczenie. Tu nie ma jednej dobrej drogi. Wszystko zależy od produktu, momentu rynkowego i ambicji zespołu.

Na wczesnym etapie liczy się człowiek, nie Excel

Fundusze pre-seedowe i seedowe działają według innej logiki niż inwestorzy z późniejszych rund. W przypadku AIP Seed kluczowe znaczenie ma founder. Pomysł może się zmienić, rynek może ewoluować, ale dobry twórca potrafi się dostosować.

Jak mówi Żuk, na tym etapie obowiązuje prosta zasada: trzy razy founder. To on decyduje, czy projekt przetrwa pierwsze turbulencje. Rynek jest ważny, bo rosnący rynek wybacza błędy, ale bez odpowiedniego zespołu nawet najlepszy moment niczego nie gwarantuje.

Dlatego selekcja projektów opiera się głównie na relacjach, rekomendacjach i wcześniejszych doświadczeniach. Wielu founderów wraca z kolejnymi projektami, inni są polecani przez przedsiębiorców, którzy już przeszli tę drogę. Klasyczne formularze zgłoszeniowe coraz częściej okazują się najmniej skutecznym kanałem.

Prosta umowa to sygnał zaufania

Jednym z najczęściej powracających zarzutów wobec inwestorów są skomplikowane, restrykcyjne umowy. W teorii mają chronić kapitał, w praktyce często niszczą relację już na starcie.

Na wczesnym etapie dobre praktyki są inne. Proste umowy, konwertowalne pożyczki typu SAFE i szybkie decyzje inwestycyjne budują zaufanie. Jeśli inwestor deklaruje wiarę w fundera, a jednocześnie zabezpiecza się na majątku spółki lub prywatnym majątku twórcy, wysyła sprzeczny sygnał.

Zabezpieczenia mają sens w dojrzałych firmach z przychodami. W venture capital na etapie pre-seed są patologią, a nie standardem. Ryzyko powinno być wspólne. Founder wnosi pomysł, czas i energię, inwestor kapitał i wsparcie.

Miliony dolarów i brak „twardych terminów”

Inwestycje na wczesnym etapie zaczynają się często od około 100 tysięcy dolarów, ale mogą sięgać kilku milionów. Przy większych kwotach projekt zazwyczaj ma już pierwszą walidację rynkową, zespół i trakcję. Ryzyko ogranicza się wtedy m.in. przez syndykaty inwestorów i udział aniołów biznesu z doświadczeniem w danej branży.

Nie ma jednak jednej reguły co do czasu. Jedne startupy osiągają spektakularne wyniki po dwóch lub trzech latach, inne potrzebują pięciu, siedmiu, a nawet ośmiu lat, by naprawdę „zaskoczyć”. Prywatne fundusze mogą sobie pozwolić na dłuższą perspektywę, bez presji szybkiego exitu.

Moment wyjścia jest prosty tylko w teorii. Albo projekt się nie uda i trzeba to uczciwie zamknąć, albo rośnie i wtedy inwestorzy starają się zostać jak najdłużej, czasem dokładając kapitał w kolejnych rundach. Exit nie zawsze oznacza odejście founderów, ale zawsze oznacza świadomość, że fundusz VC nie jest partnerem „na całe życie”.

Founderzy uczą się dystansu

Jedną z największych zmian ostatnich lat jest podejście samych founderów. Coraz rzadziej traktują firmę jak „dziecko”, które muszą prowadzić do końca życia. Coraz częściej myślą w perspektywie pięciu–siedmiu lat, z jasno określonym scenariuszem wyjścia.

To zdrowsze podejście. Mniej emocji, więcej pragmatyzmu. Rynek się zmienia, technologie się zmieniają, a przedsiębiorca nie musi do końca życia być związany z jednym projektem.

AI, zdrowie i technologie globalne

Dziś największe zainteresowanie inwestorów skupia się wokół projektów opartych na sztucznej inteligencji. Od przetwarzania dźwięku w czasie rzeczywistym, przez agentów edukacyjnych, po rozwiązania z obszaru zdrowia kobiet i telemedycyny dla seniorów. Wiele z tych projektów od początku budowanych jest z myślą o rynkach globalnych.

Wspólnym mianownikiem pozostaje jedno: wczesne zaangażowanie, partnerska relacja i realne wsparcie fundera, nie tylko kapitałem, ale też doświadczeniem, rekrutacją i wejściem na rynek.

Narracja o „złych inwestorach” jest chwytliwa, ale zbyt prosta. W rzeczywistości rynek venture capital to sieć relacji, zaufania i wspólnego ryzyka. A tam, gdzie to działa, powstają firmy, które naprawdę mają szansę zmienić coś więcej niż tylko lokalny rynek.