WHO o hantanawirusie "To nie jest nowy covid". WHO ocenia ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa na świecie jako "niezwykle niskie"

Rzecznik WHO Christian Lindmeier zapewnił w Genewie podczas spotkania z dziennikarzami, że ryzyko dla ogółu społeczeństwa z powodu zakażeń hantawirusem „pozostaje niezwykle niskie”.

WHO o hantanawirusie "To nie jest nowy covid"

„Bynajmniej, to nie jest tak, jak na przykład w przypadku odry: gdyby ktoś tu, w sali prasowej, ktoś z przodu zaczął nagle kaszleć, to osoby w pierwszych rzędach nie są zagrożone. Bliski kontakt oznacza, że trzeba być praktycznie »nos w nos« (…). To nie jest nowy covid” – przekazał, cytowany przez AFP, rzecznik WHO.

Hantawirus po rejsie MV Hondius. Nowe przypadki w Hiszpanii i na Tristan da Cunha

W piątek zakażenie hantawirusem u obywatela Wielkiej Brytanii, który uczestniczył w rejsie wycieczkowca MV Hondius i obecnie przebywa na archipelagu Tristan da Cunha na południowym Atlantyku. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego nie ujawniła szczegółów. Jednocześnie poinformowano, że stewardesa linii KLM, mająca krótki kontakt z jedną z ofiar śmiertelnych wirusa, nie jest zakażona.

Podejrzenie zakażenia zgłoszono także w Hiszpanii. Wiceminister zdrowia Hiszpanii, Javier Padilla poinformował, że chodzi o 32-letnią kobietę, która która podróżowała tym samym samolotem co 69-letnia Holenderka zmarła 26 kwietnia z powodu hantawirusa. Obywatelkę Hiszpani objęto obserwacją w szpitalu w Alicante.

Hantanawirus na statku

Wycieczkowiec wypłynął 1 kwietnia 2026 r. z Ushuai w Argentynie w kierunku północnego Atlantyk. 11 kwietnia, na pokładzie statku zmarł obywatel Holandii, a dwa tygodnie później jego żona, która wcześniej opuściła statek na Wyspie Św. Heleny i poleciała do Johannesburga. Wśród ofiar jest również obywatel Niemiec.

MV Hondius, należący do holenderskiej firmy Oceanwide Expeditions, ma w sobotę (9 maja 2026 r.) lub niedzielę (10 maja 2026 r.) dotrzeć do Teneryfy w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Agencja AP cytując szefową hiszpańskich służb ratunkowych przekazała, że pasażerowie zostaną skierowani do "całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru".

Jak przenosi się hantanawirus?

Hantawirus zwyczajowo przenoszą gryzonie, ale w rzadkich przypadkach może być przenoszony między ludźmi. Od zakażenia do wystąpienia objawów może minąć od kilku do 60 dni. Najczęściej okres ten szacowany jest na 2-4 tygodnie.