Rząd otwiera Fundusz autobusowy dla kolejnych miast. Chodzi o walkę z tzw. białymi plamami

oprac. Jan Kozicki
dzisiaj, 13:28
[aktualizacja dzisiaj, 13:34]
Rząd otwiera Fundusz autobusowy dla kolejnych miast/Materiały prasowe
Związek Miast Polskich poinformował o zakończeniu opiniowania projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Po zmianach wprowadzonych przez resort infrastruktury miasta liczące do 50 tys. oraz do 100 tys. mieszkańców będą mogły korzystać ze środków z Funduszu autobusowego.

"Miasta pełnią kluczową funkcję w zapewnianiu mobilności"

Związek Miast Polskich zakończył opiniowanie projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Jak czytamy w komunikacie, dzięki interwencji ZMP z projektu wykreślono artykuł, który wykluczał miasta z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z tzw. Funduszu autobusowego.

"Związek Miast Polskich zabiegał o zmianę zapisów i umożliwienie miastom korzystania ze środków funduszu, tym bardziej że z badań ankietowych przeprowadzonych przez Związek w grudniu 2025 roku i styczniu br. wynika, że miasta pełnią kluczową funkcję w zapewnianiu mobilności nie tylko swoim mieszkańcom, ale także całym obszarom funkcjonalnym" – czytamy w komunikacie.

Zmiany mają pomóc w likwidacji tzw. białych plam komunikacyjnych

Po interwencji ZMP resort infrastruktury wprowadził możliwość korzystania ze środków funduszu dla miast liczących do 50 tys. mieszkańców – jako obszarów zagrożonych wykluczeniem komunikacyjnym i społecznym – oraz dla miast do 100 tys. mieszkańców.

Zapisy zmieniają też stawki za korzystanie z przystanków miejskich przez przewoźników prywatnych z 5 do 20 gr oraz z dworców – z 1 zł do 5 zł. Kwoty te przez wiele lat nie były waloryzowane.

Jak przekazał ZMP, projekt nowelizacji ustawy ma pomóc w likwidacji tzw. białych plam komunikacyjnych i przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. Projekt określa też minimalny standard dostępności transportu w zakresie przebiegu linii komunikacyjnych oraz częstotliwości kursów.

Projekt przewiduje też zmianę zasad działania Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, m.in. poprzez przekazanie zadań jego obsługi do urzędów marszałkowskich i skierowanie dopłat przede wszystkim na połączenia przeciwdziałające wykluczeniu transportowemu.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
