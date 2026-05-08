Relacje online a zdrowie psychiczne. Eksperci ostrzegają przed skutkami samotności w sieci

oprac. Tomasz Lipczyński
8 maja 2026, 13:56
Choć media społecznościowe obiecują nieustanny kontakt z innymi, w rzeczywistości nie rozwiązują problemu samotności - w najlepszym razie tylko go maskują. Najnowsze ustalenia naukowców pokazują, że cyfrowe relacje rzadko przekładają się na realne poczucie bliskości, a samotność pozostaje zjawiskiem głęboko zakorzenionym i niebezpiecznym dla zdrowia, niosącym ze sobą poważne konsekwencje psychiczne i fizyczne.

Znajomi online nie zmniejszają poczucia osamotnienia

Znajomości utrzymywane w portalach społecznościowych w najlepszym razie nie zmniejszają poczucia osamotnienia. Naukowcy przypominają też, że samotność ma liczne negatywne skutki zdrowotne.

Kontaktowanie się online z osobami, które rzeczywiście się zna, nie wiąże się z większą samotnością, ale też nie jest związane z jej zmniejszeniem - twierdzą naukowcy z Oregon State University (USA), którzy przeprowadzili reprezentatywne dla kraju badanie obejmujące ponad 1,5 tys. osób w wieku od 30 do 70 lat.

Zdaniem ekspertów warto, aby osoby doświadczające samotności przyjrzały się swoim kontaktom utrzymywanym w mediach społecznościowych i zaczęły przedkładać relacje osobiste ponad te utrzymywane w internecie.

Samotność tak samo groźna dla zdrowia jak palenie

Powołując się na niedawny raport głównego lekarza USA, naukowcy podają, że jeszcze przed pandemią Covid-19 połowa Amerykanów doświadczała wyraźnej samotności. Podkreślają przy tym, że samotność stwarza podobne zagrożenie dla zdrowia, jak palenie. Osoby, które często czują się samotne, są np. ponad dwukrotnie bardziej narażone na rozwój depresji. Mają też prawie o 30 proc. wyższe ryzyko chorób serca, o 32 proc. wyższe ryzyko udaru, o 50 proc. – rozwoju demencji (w przypadku osób starszych) oraz o ponad 60 proc. – przedwczesnej śmierci.

Eksperci zwracają uwagę, że większość wcześniejszych badań dotyczyła nastolatków i młodych dorosłych, podczas gdy nowy projekt obejmuje osoby w średnim i późniejszym wieku dorosłym. „Ta luka w literaturze jest ważna, ponieważ osoby, które nie są nastolatkami ani młodymi dorosłymi, stanowią 75 proc. populacji USA. Ludzie ci są w dużym stopniu narażeni na kontakt z mediami społecznościowymi, a wiele dalszych skutków zdrowotnych samotności staje się coraz poważniejszych wraz z postępem dorosłości” – mówi prof. Brian Primack z Oregon State University.

Znajomi online, których nigdy nie widzieliśmy w realu

Jednocześnie okazało się, że około 35 proc. kontaktów w portalach społecznościowych uczestników badania stanowiły osoby, których nigdy nie spotkali oni osobiście. Badacze wspominają, że kontaktowanie się z nieznajomymi w „społecznościówkach” również wiąże się z samotnością.

Powodem może być duży potencjał tych mediów do sprzyjania błędnym interpretacjom.

„Wiemy, że interakcje w portalach społecznościowych mogą prowadzić do idealizowania relacji przyjacielskich innych osób, co może nasilać skutki porównań społecznych. Taka idealizacja może być silniejsza, gdy te relacje dotyczą osób, których nigdy się nie spotkało, ponieważ nie ma osobistego doświadczenia, które mogłoby tę idealizację skorygować” - wyjaśnia współautorka badania prof. Jessica Gorman.

Źródło: PAP
Źródło: PAP
