ORE ogłasza cykl szkoleń z cyfryzacji oświaty dla samorządowców. Są bezpłatne

oprac. Jan Kozicki
8 maja 2026, 13:56
Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił cykl bezpłatnych szkoleń z cyfryzacji oświaty. Szkolenia będą dotyczyć m.in. wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy samorządowca i przeciwdziałania dezinformacji. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Z czego będą szkolenia?

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował bezpłatne webinaria o cyfryzacji oświaty dla przedstawicieli samorządów. Celem webinariów jest podniesienie kompetencji pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych w zarządzaniu lokalnymi systemami oświaty.

W maju ORE zorganizuje następujący cykl 9 szkoleń:

  • Zrozumieć sztuczną inteligencję (SI) – wprowadzenie do pracy z modelami tekstowymi (LLM) w administracji publicznej. Czy AI może być Twoim codziennym asystentem w urzędzie? (termin: 13 maja)

  • Sztuczna inteligencja w codziennej pracy samorządowca oświatowego (termin: 14 maja)

  • Narzędzia AI do szybkiej analizy dokumentów i rozpoznawania tekstów – AI w służbie urzędnika (termin: 15 maja)

  • Dezinformacja i fake news w społeczności lokalnej – rola JST i szkoły (termin: 18 maja)

  • Arkusze organizacyjne, czyli organizacja roku szkolnego 2026/27 oczami praktyka – z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (termin: 19 maja)

  • Analiza i porządkowanie dokumentów oświatowych z wykorzystaniem narzędzi AI (termin: 20 maja)

  • Prompt engineering dla urzędnika oświaty – jak delegować zadania do AI? (termin: 26 maja)

  • Współczesne narzędzia AI wspierające urzędnika – atrakcyjna wizualizacja danych statystycznych (termin: 28 maja)

  • Czy i jak organizować i przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola – uwzględnienie wykorzystania narzędzi informatycznych (termin: 29 maja)

Webinaria będą odbywać się do lipca

Każde webinarium rozpoczyna się o godz. 11.00 i trwa 3 godziny. Uczestnictwo w szkoleniach wymaga rejestracji przez formularze, której dostępne są TUTAJ.

Prócz majowych szkoleń, ORE zapowiada kolejne webinaria w czerwcu i w lipcu.

Webinaria są realizowane w ramach projektu "Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, Priorytet FERS 01.00, Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji.

