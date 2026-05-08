Rząd pompuje kolejne miliardy na ochronę ludności. Nadrabia wieloletnie zaniedbania

oprac. Jan Kozicki
dzisiaj, 11:24
Budowa infrastruktury ochronnej, magazynów, systemów zabezpieczenia energii i dostępu do wody. To tylko część działań realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, którego celem jest nadrobienie wieloletnich zaniedbań. Na konferencji w Warszawie podsumowano jego półtoraroczną działalność, deklarując, że w tym roku pochłonie on ponad 17 mld zł.

Miliardy na infrastrukturę obronną

Podczas debaty podsumowującej "Półtora roku funkcjonowania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" wiceszef MON Stanisław Wziątek powiedział, że wejście w życie ustawy wprowadzającej program "to przełomowa zmiana", która daje możliwość przeznaczania środków na infrastrukturę ochronną.

– Dlatego też z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – to trzeba powiedzieć jasno i precyzyjnie – przekazujemy środki finansowe do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W ubiegłym roku po raz pierwszy się to wydarzyło – jest to kwota około 5 mld zł. W tym roku to jest 5,5 mld zł i są to środki, które mają służyć temu, żeby zbudować wszystkie te elementy infrastruktury, które będą dawały szansę na prawdziwą ochronę ludności – powiedział wiceminister.

Podkreślił, że w kolejnych latach środki będą przeznaczane na budowę obiektów ochronnych na poziomie lokalnym.

– Środki finansowe kierowane są na poziom regionów i z poziomu regionów wojewoda będzie określał te punkty krytyczne, które są priorytetowe. Ustalając hierarchię ważności, będziemy na pewno przekazywać środki inwestycyjne bezpośrednio samorządom – powiedział wiceszef MON.

Ponad 17 miliardów tylko w 2026 r.

Zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA Robert Klonowski zapowiedział, że w tym roku na ochronę ludności zostanie przeznaczone ponad 17 mld zł.

– W zeszłym roku na realizację wszystkich działań w programie było przewidzianych 16,7 mld zł. Wydatki w ramach programu wyniosły 16,1 mld zł. To jest naprawdę znakomity wynik. (…) Na ten rok jest zaplanowane ponad 17 mld zł, a ponieważ te środki są dostępne już od początku roku, myślę, że wydatkowanie tutaj będzie na poziomie 100 proc. – powiedział Klonowski.

Jak środki wydawane są na Mazowszu?

O wykorzystaniu środków w praktyce mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

– W zeszłym roku 453 mln zł trafiły do Straży Pożarnej (…) i do samorządowców prawie 350 mln zł. W tym roku do podziału jest 710 mln zł. (…) Jako wojewoda dysponuję 10 proc. tej kwoty, a 90 proc. trafia do samorządów. Już teraz mam wnioski z trzech obszarów na kwotę przekraczającą te 700 mln zł – powiedział wojewoda mazowiecki.

Mówiąc o konkretnych działaniach podejmowanych w województwie, Frankowski wymienił zakupy i inwestycje związane z budową i uzupełnianiem magazynów oraz zapewnieniem energii i wody.

– Budowa magazynów, bo gdzieś trzeba trzymać zapasy i sprzęt, który został zakupiony. Energia, czyli doposażenie w agregaty, magazyny energii czy wszystkie elementy związane z zabezpieczeniem przyłącza i dostaw energii w sytuacjach kryzysowych oraz potencjalnych sytuacjach wojennych. I trzeci element – woda, (…) czyli np. mobilne stacje uzdatniania wody czy po prostu zapasy wody – wyjaśnił Frankowski.

Dodatkowo wojewoda mazowiecki wspomniał o szkoleniach dla samorządów z zakresu ochrony ludności, na które można uzyskać dofinansowanie.

– Tutaj najmniejsze środki przeznaczyliśmy. Też trochę podkręciliśmy samorządy, bo na szkolenia powiedzieliśmy, że finansujemy je w 50 proc., a kolejne 50 proc. samorząd ma wyłożyć po to, by zmobilizować samorządy i podkreślić znaczenie tych szkoleń – powiedział wojewoda Frankowski.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to rządowa inicjatywa mająca na celu wzmocnienie systemu bezpieczeństwa państwa poprzez działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach programu przewidziano środki finansowe na budowę i modernizację obiektów ochrony zbiorowej, rozwój systemów alarmowania i łączności, doposażenie służb ratowniczych oraz organizację szkoleń i edukacji z zakresu ochrony ludności.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło: forsal.pl
