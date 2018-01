"Obecnie przechodzimy do koncepcji programowej dla odcinka autostrady A2, który będzie przebiegał od Mińska Mazowieckiego do obwodnicy Siedlec. Dzisiaj rzecz dotyczy podpisania umowy na dokumentację, wykonanie elementów koncepcji programowej. Ta dokumentacja jest nam niezbędna, aby ogłosić przetarg; ta dokumentacja jest niezbędna, aby przejść do fazy projektowej i realizacyjnej inwestycji" - powiedział Adamczyk.

"Priorytetem Rady Ministrów jest budowa infrastruktury transportowej w Polsce Wschodniej. Decyzja o realizacji jeszcze w obecnej perspektywie finansowej A2 od Mińska Mazowieckiego aż do Białej Podlaskiej pozwoli na połączenie autostrady z międzynarodową trasą Via Carpatia" – dodał.

Wykonawcą dokumentacji jest spółka Multiconsult Polska. Wartość przygotowania koncepcji programowej to ok. 6,5 mln zł, a czas realizacji to 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do lutego 2019 r.

"Koncepcja przestrzennego zagospodarowania Polski zakładała budowę tej ważnej drogi do 2033 roku. Przyspieszenie realizacji tej inwestycji o 10 lat to dla nas wielka szansa, bo dobra droga jest najważniejszym elementem rozwoju. (...) To najkrótsza droga z Paryża do Moskwy poprzez Siedlce, Białą Podlaską Międzyrzec" - powiedział obecny na konferencji prezydent Siedlec Wojciech Kudelski.

Dodał, że wybudowanie nowych tras przyspieszą rozwój Polski Wschodniej.

Odcinek od Mińska Mazowieckiego do Siedlec będzie liczył 37,5 km. Ogłoszenie przetargu na jego budowę zaplanowano na maj 2019 roku, w marcu 2020 roku powinna zostać podpisana umowa. Prace mają się rozpocząć w lipcu 2021 roku, a ich zakończenie zaplanowano na sierpień 2023 roku. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 1,7 mld zł.

W ramach budowy A2 na wschód od Warszawy powstał już odcinek stanowiący obwodnicę Mińska Mazowieckiego, który został oddany do ruchu w 2012 r. W 2017 r. GDDKiA podpisała umowy na budowę autostrady A2 pomiędzy Warszawą (węzeł Lubelska) a Mińskiem Mazowieckim. Prace budowlane mają się zakończyć w 2020 r.

Jak informuje resort infrastruktury realizowane będą także kolejne odcinki autostrady w kierunku wschodnim - A2 do Białej Podlaskiej powinna zostać wybudowana do 2025 r., a odcinek do granicy jest rozważany do realizacji przy wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego.

>>> Czytaj też: Resort infrastruktury: Podniesienie opłat za przejazd autostradą A2 jest niezasadne