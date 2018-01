Centrum Nauki i Techniki (CNiT) będzie jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc powstających w zrewitalizowanym kompleksie dawnej łódzkiej elektrowni EC1. Działa tu już m.in. cieszące się dużą popularnością Planetarium, a od niedzieli w nowoczesnej edukacyjnej placówce wszyscy chętni będą mogli zobaczyć z bliska m.in. jak powstaje prąd, dostrzec struktury atomowe i odległy Wszechświat lub wybrać się w podróż na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

"To długo wyczekiwany moment. Projekt Centrum Nauki i Techniki EC1 wkracza w ostateczną fazę. Zaczniemy wreszcie przyjmować gości, którzy będą mogli zobaczyć, jak powstawał świat – z czego biorą się określone zjawiska fizyczne, eksperymentować oraz zobaczyć, jak wytwarzana jest energia – od momentu wsypywania węgla do kotła, aż do jej dystrybucji w mieście" – podkreśliła podczas czwartkowej konferencji prasowej zapowiadającej otwarcie nowego centrum nauki prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Powstałe w zachodniej części EC1 - CNiT będzie jednym z największych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju. Na ponad 8 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej zaaranżowanej m.in. w pomieszczeniach dawnej maszynowni, pompowni, kotłowni, rozdzielni i chłodni dostępnych będzie ponad 150 różnego rodzaju interaktywnych i multimedialnych instalacji. Znajdują się one na trasie trzech edukacyjnych ścieżek adresowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Pierwsza z nich - "Przetwarzanie energii" - nawiązuje ściśle do historii i charakteru miejsca. Ekspozycja prezentuje krok po kroku fazy działania elektrowni - od placu węglowego po zarządzanie dostawami prądu. Najnowsze technologie połączone zostały z odrestaurowanymi oryginalnymi urządzeniami zabytkowej elektrowni.

"Druga wystawa stała +Rozwój wiedzy i cywilizacji+ ukazuje różnorodne zjawiska z zakresu fizyki, chemii i nauk przyrodniczych w ujęciu ich zastosowań w naszym życiu codziennym" – tłumaczył dyrektor CNiT EC1 Paweł Żuromski. Ekspozycja opowiada o tym, jak na przestrzeni wieków ludzie poznawali kolejne prawa rządzące otaczającym nas światem i jak potrafili je wykorzystać za pomocą wynalazków.

Z kolei ścieżka "Mikroświat – Makroświat" na interaktywnych stanowiskach i instalacjach przybliża obiekty niewidzialne dla ludzkiego oka m.in. struktury atomowe oraz odległy Wszechświat. Będzie można m.in. podziwiać ziemię z okien Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i przeżyć symulację wyjścia na orbitę okołoziemską. Uzupełnieniem i integralną częścią tej części jest kino sferyczne 3D. Będą w nim wyświetlane krótkie tematyczne filmy, które w szerszym kontekście ukażą zjawiska oglądane wcześniej na wystawie.

Jak podkreślił Żuromski, łódzkie centrum na tle innych placówek popularyzujących naukę wyróżnia wyjątkowość miejsca. "Zachowaliśmy z dużym pietyzmem elementy architektoniczne i wyposażenia dawnej elektrowni. Wyróżnia nas zachowanie równowagi pomiędzy historią a współczesnością. Wykorzystaliśmy najnowocześniejsze techniki informatyczne, audiowizualne, multimedialne, by ożywić dawne urządzenia" – wyjaśnił.

Zwiedzający CNiT mają poznawać rzeczywistość różnymi zmysłami, poprzez zabawę, doświadczenia i eksperymenty.

Aranżacja ścieżek edukacyjnych trwała dwa lata i kosztowała 45,5 mln zł, z czego 18,3 mln zł to dofinansowanie z UE. Prezydent Zdanowska zaznaczyła, że przestrzenie wystawiennicze będą ewaluowały w przyszłości w zależności od potrzeb i nowych osiągnięć naukowych w prezentowanych dziedzinach. W najbliższym czasie ma powstać m.in. strefa laboratoriów, teatr eksperymentalny oraz unikatowa strefa dla dzieci, a także audytorium, które znajdzie się we wnętrzu dawnego kotła.

Podczas niedzielnego uroczystego otwarcia centrum będzie mogło odwiedzić ponad tysiąc osób, a w pozostałe dni nawet do trzech tysięcy zwiedzających. Szacuje się, że rocznie to miejsce przyciągnie ok. 400 tys. łodzian i turystów.

Wśród atrakcji z okazji otwarcia zaplanowano warsztaty i eksperymenty m.in. generowania prądu z … owoców i warzyw, pokazy z użyciem mikroskopu stereoskopowego, czy prezentacje tworzenia kryształów lub chemicznych struktur w butelce.

"EC1 i Łódź staje się magnesem przyciągającym ludzi, którzy chcą od życia coś więcej. Dla osób, które chcą spędzić fajnie czas, czegoś się nauczyć i pobawić się" – zachęcała prezydent Zdanowska. (PAP)

