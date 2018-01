W ramach programu UKNF ma prowadzić dialog z podmiotami sektora FinTech i odpowiadać na pytania w kwestiach prawno-regulacyjnych.

W ten sposób zamierza wspierać rozwój nowoczesnych technologii na rynku finansowym, przy zachowaniu bezpieczeństwa i ochrony klientów.

"Chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy - zarówno ci młodzi, jak i ci bardziej dojrzali, zarówno start-upy, jak i banki oraz inne podmioty nadzorowane - mieli łatwiejszą drogę z innowacyjnymi rozwiązaniami w urzędzie" - powiedział Chrzanowski.

Program ma być skierowany do dwóch grup podmiotów. Będą to podmioty planujące rozpocząć działalność w ramach części rynku, nadzorowanego przez KNF, posiadające innowacyjny produkt lub usługę opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych, czyli start-upy. Będą to także podmioty już nadzorowane przez KNF, które zamierzają uruchomić innowacyjny produkt lub usługę.

Chrzanowski na konferencji prasowej podkreślał, że uruchamiając program UKNF chce pokazać, że jest przyjazny start-upom i innowacyjnym usługom w finansach. Chce firmom ułatwić "drogę na skróty". Mówił, że program jest też pokłosiem raportu na temat barier w rozwoju FinTechów, który jesienią został przygotowany w UKNF.

Wsparcie ze strony UKNF ma polegać np. na identyfikacji właściwych przepisów, mających zastosowanie do danego podmiotu lub jego usługi finansowej. Urząd ma też informować o zasadach swojej działalności, trybie uzyskiwania zezwoleń, wymaganych dokumentach itp.

Na stronie UKNF ma być dostępny formularz kontaktowy, za pomocą którego zainteresowane firmy będą mogły kierować pytania. Przedsiębiorca, jak wyjaśniał Chrzanowski, będzie mógł napisać o oferowanej przez siebie usłudze, a UKNF oceni, czy to jest produkt innowacyjny i czy nie wpisuje się w jakąś istniejącą procedurę nadzorczą. Przedsiębiorca będzie uzyskiwać odpowiedź mailowo lub bezpośrednio, po zaproszeniu do urzędu.

Przewodniczący KNF poinformował, że złożył u premiera Mateusza Morawieckiego projekt zmian statutu UKNF, przewidujący powołanie specjalnego Departamentu Innowacji Finansowych (FinTech)

"Chcemy, aby polska scena fintechowa dynamicznie się rozwijała" - powiedział Chrzanowski.