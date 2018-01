Kaleta w Radiu Zet podkreślił, że brak takich wezwań prezydent stolicy byłby sygnałem "do wszystkich obywateli, że są +równi i równiejsi+ i niektórzy konsekwentnie łamiąc prawo mogą uniknąć konsekwencji". Dodał, że "z pewnością w przyszłości Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie dalej wzywana".

Odniósł się równocześnie do projektu nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej. Nowe przepisy są po pierwszym czytaniu w sejmowej komisji. Przewidują m.in. zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisją weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osoby, które dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości, chodzi tutaj o proceder tzw. "czyszczenia kamienic".

Kaleta zaznaczył, że nie chciałby, by prezydent Warszawy po wejściu w życie nowelizacji została doprowadzona na przesłuchanie decyzją prokuratura. "Chciałbym, żeby Hanna Gronkiewicz-Waltz miała odwagę by zetknąć się z trudnymi pytaniami, które już powstały po kilku miesiącach pracy komisji; miała odwagę w końcu przed wszystkimi Polakami pokazać, że Platforma Obywatelska - której była przez wiele lat wiceprzewodniczącą - jest partią transparentną" - powiedział.

Dodał, że "Hanna Gronkiewicz-Waltz nie uznaje komisji, ale uznają ją sądy administracyjne, wszelkie urzędy, do których komisja się zwraca". Według Kalety komisję uznaje też mąż prezydent stolicy - Andrzej Waltz, na co dowodem ma być to, że zadeklarował zwrot pieniędzy uzyskanych z transakcji za kamienicę przy ul. Noakowskiego 16. 22 grudnia ub.r. komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. tej nieruchomości została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł; z czego Waltz oraz córka Dominika Waltz-Komierowska (również zadeklarowała zwrot)zostali zobowiązani do zwrotu każde po 1 mln 87 tys. zł. Obydwoje poinformowali jednocześnie, że zamierzają odwołać się od decyzji komisji.

Dotychczas prezydent stolicy nie stawiła się ani razu przed komisją, która wzywała ją wcześniej, jako stronę swych postępowań. Komisja dotychczas nałożyła na nią łącznie 40 tys. zł grzywien za nieusprawiedliwione niestawiennictwa. Prezydent stolicy odmawia stawiennictwa przed komisją jako strona postępowań, argumentując, że komisja jest niekonstytucyjna. Komisja oddala wnioski Gronkiewicz-Waltz o uchylanie tych grzywien, od czego odwołuje się ona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uchylając pierwsze grzywny WSA uznał, że prezydent Gronkiewicz-Waltz jako organ uprawniony do reprezentacji m.st. Warszawy mogła zostać wezwana do stawienia się na rozprawę osobiście, ale nie wynika z tego podstawa do nałożenia grzywny.

