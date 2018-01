Źródło: PAP

Kobiety w Polsce zarabiają średnio od 7 do 18,5 proc. mniej niż mężczyźni, co oznacza średnio o ok. 700 zł niższe wynagrodzenie - podało w poniedziałkowym komunikacie ministerstwo pracy. Jest do pobrania aplikacja, która może pomóc pracodawcom znieść dyskryminację płacową.