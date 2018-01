"Rozmowy w sprawie ulokowania inwestycji na terenie miasta trwały ponad dwa lata, a nowy zakład zostanie uruchomiony do końca 2019 r. Po osiągnięciu pełnej wydajności produkcyjnej zatrudniać będzie 300 osób. W przypadku tej inwestycji szczególnie cieszy innowacyjność i nowoczesność technologii" - poinformował w środę Urząd Miasta w Częstochowie.

Koncern ZF należy do największych dostawców branży automotive na świecie. Specjalizuje się m.in. w technologiach napędu, podwozia oraz systemach bezpieczeństwa pojazdów. Niespełna trzy lata temu firma włączyła w swoje struktury koncern TRW, którego fabryki od dawna działają w Częstochowie, produkując m.in. pasy bezpieczeństwa do samochodów, zamki do pasów, regulatory wysokości oraz poduszki powietrzne i ich moduły. Produkcja częstochowskich zakładów trafia do czołowych koncernów motoryzacyjnych na świecie. W mieście działa też centrum usług wspólnych koncernu.

Teraz ZF zdecydował o lokalizacji w Częstochowie kolejnego zakładu, wytwarzającego elektronikę wspierającą zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Będzie on wspomagał linie produkcyjne aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa, wytwarzając np. kamery nowej generacji oraz systemy elektroniczne podnoszące bezpieczeństwo pasażerów, jak układy kontroli poduszek powietrznych. Rozwijanie i produkcja elektroniki wspierającej bezpieczeństwo ma przyczynić się do wyeliminowania wypadków i szkodliwej emisji w motoryzacji.

"Nowe centrum inżynieryjne i zakład produkcyjny będą reprezentować najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie produkcji i inżynierii elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Placówki te będą wspierać rozwój naszej firmy w zakresie zaawansowanego bezpieczeństwa i zautomatyzowanego prowadzenia pojazdów" - poinformował, cytowany w komunikacie prasowym, p.o. wiceprezes Globalnego Oddziału Linii Produkcyjnej Elektroniki Systemów Aktywnego i Pasywnego Bezpieczeństwa w koncernie ZF Christophe Marnat.

Nowa fabryka w Częstochowie ma czerpać z dotychczasowych doświadczeń koncernu w Polsce przy produkcji pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych oraz działalności istniejącego centrum elektronicznego w Częstochowie.

Jak podał częstochowski magistrat, przedsięwzięcie koncernu ZF to kolejna w ostatnich miesiącach, po nowej hucie szkła amerykańskiej firmy Guardian, strategiczna inwestycja w mieście, gdzie znajdują się tereny włączone do dwóch specjalnych stref ekonomicznych: katowickiej i mieleckiej.

"Kiedyś częstochowianie w poszukiwaniu lepszej pracy wyjeżdżali za granicę i do innych miast; dziś za sprawą wielu nowych inwestycji na terenie miasta, w tym dzięki projektowi ZF TRW związanemu z zaawansowanymi technologiami, jest możliwość podjęcia satysfakcjonującej, dającej perspektywy awansu i rozwoju zawodowego, pracy w Częstochowie" - skomentował prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

Szczegóły inwestycji ZF mają być przekazane podczas oficjalnej konferencji prasowej w najbliższą środę, 17 stycznia.

W Polsce znajduje się kilka zakładów koncernu ZF. Oprócz zakładów projektowania oraz fabryk systemów bezpieczeństwa (jak pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, układy elektroniczne, systemy wizyjne, kamery czy radary) działa także centrum obsługujące procesy finansowo-księgowe europejskich fabryk organizacji, a także centrum IT. W fabryce w Czechowicach-Dziedzicach wytwarzane są natomiast systemy kierownicze i ich elementy, a w Gliwicach układy wspomagania hamulcowego.

W listopadzie ub. roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna poinformowała, że co najmniej 200 osób, głównie specjalistów z zakresu finansów, znajdzie pracę w rozbudowywanym centrum finansowo-księgowym koncernu motoryzacyjnego TRW (obecnie części ZF) w Częstochowie. Za 13 mln zł firma zbuduje w mieście nowy biurowiec, w którym będą świadczone usługi dla europejskich spółek koncernu.

