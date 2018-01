Fundusze z Grupy MCI pozyskały 240 mln zł ze sprzedaży aktywów w 2017 r.



Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Fundusze z Grupy MCI pozyskały ze sprzedaży aktywów i pokrewnych transakcji w ub.r. ponad 240 mln zł. To o 75 mln zł więcej niż wyniosły ich inwestycje, poinformował MCI Capital.

"Przeprowadzone transakcje sprzedaży są początkiem realizacji zysków z inwestycji dokonanych w latach poprzednich, która będzie kontynuowana w roku 2018. Zarządzający Funduszami prowadzą rozmowy w sprawie kilku transakcji sprzedaży" - powiedziała członek zarządu Ewa Ogryczak, cytowana w komunikacie.

Fundusze, których większościowym uczestnikiem jest MCI Capital, mają bardzo zdywersyfikowane źródła pozyskiwania środków na swoją działalność. Obok wpływów z tytułu sprzedaży spółek portfelowych, są to także rekapitalizacje i dywidendy, dodano.

"W 2017 roku miały miejsce trzy istotne transakcje sprzedaży na kwotę ponad 110 mln zł. Zrealizowano pierwsze pełne wyjście z inwestycji w obszarze finansowania dłużnego udzielonego spółce Spearhead w wysokości 44,5 mln zł w funduszu MCI.CreditVentures. Drugą, zrealizowaną przez subfundusz MCI.EuroVentures, była sprzedaż części posiadanych akcji notowanej na giełdzie w Stambule spółki Index na kwotę ponad 36 mln zł. Trzecią - sprzedaż akcji Wirtualnej Polski za kwotę ponad 31 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Z tytułu rekapitalizacji spółek eCard/Dotpay i Naviexpert fundusze pozyskały prawie 100 mln zł. Fundusze otrzymały także 14,4 mln zł dywidend, dodano.

"Posiadany bufor płynności pozwala funduszom MCI szybko reagować, gdy pojawiają się atrakcyjne projekty inwestycyjne. Przykładem takiej transakcji jest przejęcie węgierskiej spółki Netrisk w grudniu 2017 r. MCI.EuroVentures zapłacił za jej akcje 79 mln zł." - czytamy dalej.

MCI Capital (dawniej MCI Management) działa w obszarze private equity we Wschodzącej Europie. Fundusz specjalizuje się w procesach transformacji cyfrowej, inwestując w czyste modele internetowe (tzw. pure players), spółki przenoszące model biznesowy z tradycyjnej do cyfrowej gospodarki oraz spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej. Od 2001 r. notowany na GPW.

(ISBnews)