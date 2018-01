"W tej chwili sumujemy, zliczamy rok 2017 i już mogę powiedzieć, że deficyt będzie poniżej 30 mld zł, jeśli chodzi o budżet państwa" - powiedziała Czerwińska w wywiadzie dla TVP Info.



Podkreśliła, że w zakresie deficytu i długu publicznego Polska spełnia kryteria traktatu z Maastricht.



W ustawie budżetowej na 2018 r. rząd zapisał, że planowane wykonanie deficytu budżetu w 2017 r. to 32,94 mld zł (wobec zapisanych w tegorocznej ustawie budżetowej 59,35 mld zł), a w 2018 r. - 41,49 mld zł.



Jak podał wcześniej resort finansów, w budżecie państwa na koniec listopada 2017 r. odnotowano 2,41 mld zł deficytu, czyli 4,1% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok.



Odnosząc się do swoich priorytetów, wskazała, że jej cel to przede wszystkim polityka kontynuacji. Wśród najważniejszych zadań wymieniła uszczelnianie systemu podatkowego, jego większa transparentność.



"Jeżeli porównamy ustawę budżetową z 2016 r. z ustawą budżetową z 2018 r., to jest redukcja luki VAT-owskiej rzędu 40 mld zł" - wskazała minister.



Zapytana o możliwość powrotu do 22-proc. stawki VAT z obecnych 23%, Czerwińska powiedziała, że obecnie jest to przedmiotem analiz, ale podkreśliła, że nie chce składać takich deklaracji.

