KIO uwzględniła część odwołania od rozstrzygnięcia przetargu na tę inwestycję, które złożyło konsorcjum firm PORR SA i Unibep SA. Przetarg wygrała w grudniu 2017 r. Impresa Pizzarotti & C.S.p.A w Parmie.

Wyrok zapadł 11 stycznia. Jak poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka KIO Magdalena Grabarczyk, Izba "uwzględniła odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego doświadczenia personelu wykonawcy" i nakazała GDDKiA w Białymstoku, która prowadzi przetarg, "unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzenie czynności oceny ofert". Chodzi głównie o zwrócenie się do firmy o dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące konkretnego pracownika. W pozostałym skarżonym zakresie KIO odwołanie oddaliła.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku nie otrzymała jeszcze treści wyroku KIO. Rzecznik białostockiej GDDKiA Rafał Malinowski powiedział PAP w poniedziałek, że drogowcy czekają na ten wyrok. "Po zapoznaniu się z nim zapewne wykonamy orzeczenie przeprowadzając postępowanie raz jeszcze, oczywiście wcześniej prosząc włoską firmę o uzupełnienie dokumentów" - powiedział.

Malinowski dodał przy tym, że plany zakładały podpisanie umowy do końca marca i na razie "trudno dywagować", czy termin ten się zmieni. "Wszystko zależy od tego, jak przebiegać będzie postępowanie" - zaznaczył.

Impreza Pizzarotti wygrała przetarg kwotą 442,8 mln zł brutto. Jak podawała GDDKiA przy rozstrzyganiu przetargu, cena ta stanowiła 46 proc. ceny zamawiającego na tę inwestycję.473,3 mln zł - taka była propozycja PORR SA i Unibep SA.

Odcinek od węzła Łomża-Zachód do węzła Kolno drogowcy nazywali wcześniej najważniejszym fragmentem obwodnicy Łomży; ma powstać m.in nowy most na rzece Narew o długości 1,2 km. Całą obwodnicę Łomży będą tworzyć dwa odcinki: Łomża-Zachód - węzeł Kolno (13 km) i Łomża Południe - Łomża-Zachód (prawie 7,2 km).

Podczas sobotniej konferencji prasowej w Białymstoku, dyrektor oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski informował, że prace przy budowie S61 Via Baltica są bardzo zaawansowane. Przypominał, że są podpisane umowy z wykonawcami trzech z sześciu odcinków tej trasy, a na brakujące trzy, umowy będą do końca marca. Przetargi odbywają się w systemie projektuj i buduj.

Droga S61 ma stanowić jedną z polskich części trasy Via Baltica. W Ostrowi Mazowieckiej ma odbijać na północ w stronę Łomży, Szczuczyna, Ełku i Suwałk, do granicy Polski z Litwą w Budzisku. Tam będzie się łączyć z litewską drogą A5 w stronę Kowna, a stamtąd będzie wiodła do Rygi na Łotwie.

