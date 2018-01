Rzecznik Theresy May o brexicie: Zrobimy to

Źródło: PAP

Rzecznik brytyjskiej premier Theresy May powtórzył we wtorek, że rząd w Londynie "wyrażał się absolutnie jasno" co do planów wyjścia z Unii Europejskiej. "Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem (z UE) i my to zrobimy" - zapewnił.