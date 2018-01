CCC ma umowę z Apparel FZCO i wchodzi na rynki Bliskiego Wschodu



Warszawa, 17.01.2018 (ISBnews) - CCC.eu Sp. z o.o. - spółka zależna CCC - zawarła z Apparel FZCO z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich umowę franczyzową przewidującą współpracę w zakresie sprzedaży obuwia CCC i innych produktów marek należących do CCC na terytorium 6 krajów regionu Bliskiego Wschodu, tj.: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Oman, Katar, Bahrajn, podała spółka.

"Rozwój CCC na Bliskim Wschodzie będzie odbywać się w modelu franczyzowym. Dobraliśmy renomowanego partnera, dającego pewność sukcesu na tych dość odległych rynkach, gdzie łącznie jest blisko 50 mln konsumentów i gdzie widzimy docelowo potencjał na poziomie 200-400 sklepów. Współpracując z Apparel, jako CCC będziemy jednocześnie budować znajomość i doświadczenie dotyczące specyfiki rynku Bliskiego Wschodu i krajów ościennych. Widzimy w tej części świata szansę zdobycia pozycji jednego z kluczowych graczy na rynku obuwia w naszym segmencie" - powiedział prezes Dariusz Miłek, cytowany w komunikacie.

Umowa franczyzowa dotyczy dystrybucji towarów poprzez sieć sklepów detalicznych pod marką CCC oraz poprzez dedykowane dla Bliskiego Wschodu kanały online zarządzane przez Apparel. Porozumienie zostało zawarte na okres 10 lat z możliwością jego przedłużenia o kolejne 10 lat, podano także.

"Otwarcie pierwszych sklepów planowane jest na początku 2019 roku. Zapisy umowy przewidują, że do roku 2023 ma powstać co najmniej 60 sklepów o łącznej powierzchni co najmniej 40 000 m2" - czytamy dalej.

Spółka wyjaśniła, że salony CCC w krajach Bliskiego Wschodu będą otwierane w nowym koncepcie sklepowym.

"Zlokalizowane będę w wiodących centrach handlowych na wszystkich 6 rynkach. Partnerem franczyzowym CCC została spółka Apparel, wiodący podmiot na rynku detalicznym, doświadczony w segmencie obuwia, operator franczyz wielu globalnych marek, takich jak Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Aldo, Skechers, New Balance, Crocs. Odpowiada również za udany rozwój polskiej firmy Inglot w tym regionie" - czytamy dalej.

