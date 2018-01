Grupa Lotos wydzierżawi dwa MOP-y przy S8 pod swoje stacje paliw



Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Sieć stacji paliw Lotos wygrała postępowania przetargowe na dzierżawę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w ciągu drogi ekspresowej S8, na odcinku łączącym Sieradz (woj. łódzkie) z Oleśnicą (woj. dolnośląskie), podała Grupa Lotos.

"MOP III kat. (najwyższej w trzystopniowej skali) Kierzno Południe zlokalizowany będzie w ciągu drogi ekspresowej S8, w kierunku Łodzi, na odcinku Oleśnica – Sieradz, na terenie gminy Kępno, powiat kępiński, woj. wielkopolskie. MOP II kat. Kierzno Północ zlokalizowany będzie w ciągu drogi ekspresowej S8, na odcinku Sieradz – Oleśnica, w kierunku Wrocławia, na terenie gminy Kępno, powiat kępiński, woj. wielkopolskie" - czytamy w komunikacie.

Oba MOP-y powinny zostać wybudowane i oddane do użytku w ciągu kilkunastu miesięcy, czyli w 2019 lub 2020 r., podano także.

"W latach 2018-2020 planowane jest uruchomienie łącznie sześciu tego typu stacji paliw. W 2017 r. Lotos wygrał postępowanie na cztery obiekty powstające przy drogach ekspresowych: S7 – MOP Mała Holandia (woj. pomorskie) i MOP Pawliki (woj. warmińsko-mazurskie) oraz S3 – MOP Kochlice Zachód i MOP Kochlice Wschód (oba woj. dolnośląskie)" - czytamy także.

Lotos to wicelider w segmencie stacji typu MOP na terenie Polski. Obecnie, z kompleksowej oferty sieci Lotos korzystają kierowcy podróżujący autostradami A1, A2, A4, A6 i drogami ekspresowymi S3 czy S7. Każdy z dwudziestu działających obiektów oferuje pełną gamę paliw bezpośrednio z gdańskiej rafinerii Grupy Lotos oraz własną gastronomię, przestronne parkingi, toalety, prysznice, świetnie zaopatrzone sklepy, odkurzacze samochodowe i kompresory.

MOP (tzw. Miejsce Obsługi Podróżnych) to teren wydzielony w pasie drogowym autostrad i dróg ekspresowych, wyposażony w parking oraz w infrastrukturę zapewniającą komfort i odpoczynek podróżnym. Na części z nich znajdują się dodatkowo duże i znakomicie wyposażone stacje paliw, z szerokim wachlarzem usług. Tym o najwyższym standardzie, GDDKiA przypisuje tzw. trzecią kategorię.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.

(ISBnews)