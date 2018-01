PKN Orlen uwzględni odwrócenie odpisu aktualizującego wartość akcji Orlen Lietuva na ok. 0,8 mld zł w jednostkowych wynikach za IV kw. 2017 r., podała spółka. >>>>

Inpro rozpoczęło sprzedaż III etapu osiedla Harmonia Oliwska w Gdańsku, poinformowała spółka. Do oferty trafiło 157 mieszkań o powierzchni od 38 m2 do 116 m2 Planowany termin zakończenia budowy to 30 września 2019 roku. "W ramach osiedla powstaną budynki sześcio- i ośmiokondygnacyjne w zabudowie kwartałowej. (...) W aktualnej ofercie znajduje się 205 mieszkań, w tym 157 w ramach etapu III i 48 w ramach dwóch pierwszych etapów. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 7 506 zł brutto za m2" - czytamy w komunikacie.

Krezus podpisał z Boryszewem list intencyjny w sprawie zakupu 100% akcji Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach za około 160 mln zł, poinformowała spółka. List intencyjny ważny jest do dnia 31 maja 2018 r.

Michał Skotnicki złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego Pepees, podał Urząd.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Maxima Grupe kontroli nad Emperią - właścicielem sieci sklepów Stokrotka, poinformował Urząd.

Tauron Polska Energia zawarł umowę zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą (PGG), poinformowała spółka. Wartość dostaw w latach 2018-2021, przy założeniu ceny węgla ustalonej na rok 2018, szacowana jest na ok. 2,15 mld zł netto.

Sieć stacji paliw Lotos wygrała postępowania przetargowe na dzierżawę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w ciągu drogi ekspresowej S8, na odcinku łączącym Sieradz (woj. łódzkie) z Oleśnicą (woj. dolnośląskie), podała Grupa Lotos.