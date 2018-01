Przychody Unimotu wzrosły wstępnie o 15% r: r do 2,89 mld zł w 2017 r.



Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Wartość przychodów Unimotu, w ujęciu jednostkowym, narastająco za 12 miesięcy 2017 r. wyniosła 2,89 mld zł i była wyższa o ok. 15% licząc rok do roku (styczeń – grudzień 2016 r.: 2,507 mld zł), poinformowała spółka.

"Według wstępnych danych, Unimot osiągnął w grudniu 2017 r., w ujęciu jednostkowym, przychody w wysokości 238 227 tys. zł. Przychody uzyskane w grudniu 2017 r. są niższe o ok. 3,6% od przychodów osiągniętych w miesiącu poprzednim (listopad 2017 r.: 247 122 tys. zł) oraz niższe o ok. 36% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (grudzień 2016 r.: 373 837 tys. zł)" - czytamy w komunikacie.

Ujemna dynamika wartości przychodów w grudniu 2017 r. w stosunku do grudnia 2016 r. wynika głównie z wysokiej bazy porównawczej, ponieważ w IV kwartale 2016 r. spółka osiągnęła dodatkowe, istotne przychody w wysokości ok. 200 mln zł z tytułu wygrania przetargu na dostawę biopaliw, dodano.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

(ISBnews)